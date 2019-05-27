NBA》雷納德堅持離開馬刺 舅舅爆當年失和主因

雷納德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕球星「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）因傷與馬刺不歡而散，本季改披暴龍球衣，率隊奪下隊史首座東部冠軍，總冠軍賽將與挑戰三連霸的勇士交手。雷納德舅舅羅伯森（Dennis Robertson）今天受訪透露雷納德高喊「賣我」的主因。

馬刺、暴龍去年完成重磅交易，將當家一哥雷納德與德羅森（DeMar DeRozan）互換東家，馬刺也送出射手D.格林（Danny Green），換來中鋒博爾特（Jakob Poeltl），還有一個受保護的2019年選秀首輪籤。

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雷納德去年因為股四頭肌傷勢加上與馬刺關係失和，整季僅出賽9場，季後也不願意與馬刺續約，希望能被交易出去，雷納德舅舅羅伯森接受《雅虎體育》專訪透露雷納德為何堅持要離開馬刺，是因為彼此已經沒有了互信關係。

「馬刺不相信雷納德沒辦法打球，」羅伯森表示，這也導致他們對球隊失去信任感，他認為當一名球員說不能打球時，應該要選擇去相信他，不過球隊並沒有這樣做，這樣的關係無法恢復了，所以他們才會決定離開。

雷納德曾在2014年幫助馬刺奪冠，並奪下總冠軍賽MVP，睽違4年再度打進總冠軍賽，羅伯森認為雷納德克服了許多困難，所有的努力終於都有了回報。

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