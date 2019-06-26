路跑》運動兼觀光！澎湖吉貝沙灘嘉年華8月熱鬧登場

第二屆澎湖吉貝沙灘嘉年華8月熱鬧登場，今舉辦記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕第二屆「2019澎湖吉貝沙灘嘉年華」將於8月15日展開，結合生態體驗、沙灘路跑、沙排、海洋觀光市集等豐富活動，極地探險家林義傑表示，希望民眾可以邊運動邊觀光，用最純粹的方式體驗當地文化。

2019澎湖吉貝沙灘嘉年華活動，由澎湖國家風景區管理處、澎湖縣政府、澎湖縣白沙鄉公所一同精心規劃，並找來極地探險家林義傑團隊策畫，在8月15日至8月25日之間展開一連串的沙灘嘉年華活動。

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其中吉貝沙灘路跑規劃4K休閒組、10K挑戰組以及10K雙人組等三大組別，將在「全台最美海灣」的沙尾沙灘熱情開跑。共1000個名額，報名自即日起至8月4日或額滿為止，澎湖地區居民更享有報名5折優惠；沙灘排球錦標賽活動名額共500人，報名日期自即日起至7月15日或額滿為止。

此外，活動周邊結合吉貝海洋觀光市集，讓參賽者可以邊運動邊觀光，享受豐富佳餚，晚間更舉辦海風派對，邀請饒舌團體CHING G SQUAD、孫盛希，以及多組在地團體一起熱力開唱，熱力開唱嗨翻吉貝盛夏。

第二屆澎湖吉貝沙灘嘉年華8月熱鬧登場，今舉辦記者會。（記者吳孟儒攝）

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