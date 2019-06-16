退伍軍人揪團 路跑向國軍致敬

退伍軍人揪團路跑向國軍致敬。（官方提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕 為慶祝年度軍人節及歡慶黃埔建軍95周年，由退伍軍人組成的「榮耀九三賽事委員會」，特別選在陸軍官校95周年校慶的同一天，於著名的高雄旗津海岸公園舉行晨跑活動，為黃埔軍校慶生祝賀。

這項別開生面的黃埔校慶晨跑活動是由「超馬上校」鄒雙喜擔任發起人，並邀請在地鳳山慢跑、也是陸軍官校畢業的楊明道會長為賽務長，負責社團邀約及行政庶務等籌畫準備。

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今早在旗津海岸公園廣場就聚集了近3百餘位來自屏東大華、潮州慢跑協會及高雄在地鳳山慢跑、高雄夜跑團、步輪不累、友緣慢跑、長青慢跑、波切慢跑及裕昌汽車慢跑等社團跑友，立法院國防委員趙天麟也親自帶領所屬的紅螞蟻慢跑協會近40名跑友趕來參加。

趙天麟致詞時特別強調軍人在國防安全及保障主權的重要性，他並且呼籲大家要勤於運動健身，把握今天官校營區開放實施戰力展示的機會，一起去參觀為國軍加油。

退伍軍人揪團路跑向國軍致敬。（官方提供）

今天的路跑活動全程約為10公里，出發後沿著海岸公園步道前行，並在旗津區公所折返後繼續經過旗津渡輪站、老街口、旗津砲台、燈塔，隨後選手也會跑經海岸路、穿越星光隧道，欣賞沿途秀麗海岸景觀、感受海灣風情，主要路線幾乎涵蓋了旗津地區全部的景觀精華。

「榮耀九三賽事委員會」近幾年來在石門水庫已經連續舉辦了三屆的敬軍路跑活動，大會特別對抗戰老兵、823及古寧頭大戰老兵都有表揚活動、令袍澤官兵都相當感動。

今年除了9月1日維持石門水庫的敬軍路跑外，也將在9月8日選在旗津現址舉辦「榮耀九三 向國軍致敬」路跑嘉年華，歡迎全國各界喜愛路跑運動的跑友們一起來參加，共同度過一個不一樣的軍人節。

退伍軍人揪團路跑向國軍致敬。（官方提供）

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