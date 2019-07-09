世大運跆拳道品勢 中華男女團包辦雙銀

〔中央社〕中華世大運跆拳道品勢代表隊，今天在2019拿坡里世界大學運動會品勢團體賽決賽大顯神威，男、女代表隊紛紛在團體賽包辦銀牌，一口氣再添2面銀牌。

世大運品勢在預賽與準決賽得打兩套公認品勢，相加後取平均做為最終成績，進入決賽後，則以自由品勢抽換一套公認品勢，同樣是取平均值依分數高低排列。

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拿坡里世大運品勢共有8隊晉級決賽，由陳柏凱、李晟綱與黃聖鵬組成的中華男子代表隊，被安排在倒數第3組出賽，在拿手的公認品勢取得不俗的7.84分，讓隊員們信心大振，

在接下來的自由品勢，中華男團也繳出7.120的高分，也是前6組出賽隊伍當中，唯一在自由品勢拿下7分以上的隊伍。

當中華男團完賽後，隊員們臉上堆著笑容，一方面是比賽過程完美無瑕疵，另一方面排名也跳上第1，在退場前，大夥甚至還開心地對著轉播鏡頭比讚。

可惜的是，隨後登場的南韓，靠著流暢、俐落的動作編排，飆出全場最高的7.82分，也超越中華隊取得領先，所幸壓軸登場的伊朗，沒能再次撼動中華隊的排名，讓中華隊以0.02分些微差距，順利保住銀牌。

至於由蘇佳恩、陳以瑄和李婕瑜聯手出擊的女子團體品勢決賽，在進行第2套自由品勢時，陳以瑄最後一個空翻落地時因重心不穩、頓了一下，所幸瑕不掩瑜，仍獲得6.93的高分，最後南韓則以7.240奪得金牌。

中華男、女團品勢摘銀，也是繼昨天蘇佳恩在女子個人品勢奪銀之後，本屆世大運在跆拳道品勢項目，累積已拿下3面銀牌。（編輯：張佑之）

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