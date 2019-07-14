溫網》38歲老將冠軍戰失利！ 小威賽後有話對費爸粉絲說

小威廉絲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕同為1981年出生的老將，將滿38歲的美國女將小威廉絲以及「瑞士特快車」費德爾，各自闖入今年溫網男女單打的決賽。然而小威昨在冠軍戰直落二不敵羅馬尼亞好手哈勒普（Simona Halep），賽後她對費德爾的球迷喊話，「我們3、5年後就不會在這座球場上了。」

費德爾現身練球，備戰台灣時間今晚的男單冠軍戰。（路透）

小威和費爸這2位叱吒男女網壇十數載的當代傳奇，在溫網聯手橫掃15座冠軍金盃，受到全英俱樂部球迷們的愛戴，小威賽後談到：「我肯定感受到這些支持與喜愛了，我很感激，也想做得更好，不過我不認為我的對手今天有想讓我打得更好，所以...。」

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被問到與費爸的年齡，小威坦言時間不等人：「無論你如何看待，我們未來3、4、5年都不會出現在這裡了，我想你們現在真的是時候把握機會看我們打球了。」

27歲的哈勒普昨天則是整場壓著小威打，生涯首度在溫網封后，她賽後興奮說到：「我非常確定這是我人生中最棒的一場比賽。」

哈勒普說：「我知道我必須保持侵略性，每一球都做到100%，因為不能讓小威回到狀態之中，她是如此有力量、強壯。」

哈勒普拿下生涯第二座大滿貫冠軍。（法新社）

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