世大運》照不定向飛靶女將劉宛渝奪金 回嘉鄉受表揚

出身嘉義的不定向飛靶女將劉宛渝（左）今天接受嘉義市長黃敏惠（右）表揚。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕不定向飛靶女將劉宛渝日前在義大利拿坡里「2019世界大學運動會」射回台灣代表團首面金牌，出身及求學在嘉義市的劉宛渝，今天上午到嘉義市政府接受市長黃敏惠表揚，黃稱讚「劉宛渝是台灣之光，也是嘉義的驕傲」現場並頒發43萬元獎勵金。

劉宛渝在2019年拿坡里世大運會射擊項目女子組不定向飛靶，為我國奪下首面金牌，並在預賽時射出總分121分，打破林怡君在2018年世界射擊錦標賽創下的119分全國紀錄，在混雙組不定向飛靶也與搭檔楊昆弼摘下一面銀牌，為我國參加這次世大運創下優秀成績。

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今天上午，劉宛渝由媽媽鄭怡欣、興華中學校長郭義騰等人陪同到市府接受黃敏惠表揚，受到熱烈歡迎。劉宛渝說，不定向飛靶是義大利很拿手的運動，義大利選手從3、4歲就開始摸槍，4、5歲就開始練習，台灣沒有那麼好的射擊環境，進決賽後就開始緊張，因過程中沒有將狀況調適得很好，但告訴自己一定要在最後一刻拿下勝利。

鄭怡欣表示，劉宛渝從小個性就是不服輸，在練習狀況不好時會生氣，甚至流淚，但隨即又立刻去練習；備賽時，每天載她到彰化練習，連過年期間初一都不懈怠，展現堅強的求勝意志。

劉宛渝高中讀興華中學，高一時因機際會認識徐拓宇教練，徐慧眼識英雌，從此開展了劉宛渝射擊之路。劉目前就讀嘉義大學體育與健康學系研究所，2013年就當選國手，2017年代表嘉市參加全國運動會，為嘉市摘下一面銀牌，2018年代表我國參加在科威特舉行的亞洲飛靶射擊錦標賽，於不定向飛靶混合團體資格賽以146分追平世界紀錄，勇奪金牌。

劉宛渝10月將代表嘉市參加全國運動會射擊不定向飛靶及雙不定向飛靶兩個項目，目前她也積極參加各項國際或全國賽事，爭取參加2020年東京奧運會的參賽門票。

劉宛渝（左三）由興華中學校長郭義騰（左二）等人陪同到市府接受市長黃敏惠（右二）表揚。（記者丁偉杰攝）

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