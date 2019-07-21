羽球》備戰日本羽球公開賽 台灣培訓隊拚東奧積分

台灣羽球培訓隊將由球后戴資穎與一哥周天成領銜，備戰日本公開賽。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕爭取2020東京奧運參賽資格是我國培訓隊選手今（108）年最重要的備戰奧運目標，奧運羽球培訓隊前往日本東京參加本（7）月23日至28日舉行「2019年日本羽球公開賽」，該場賽事是由東京奧運籌備委員會公布之測試賽，將在武藏野之森綜合體育廣場（Musashino Forest Sport Plaza）舉辦，該場地也是明（109）年奧運羽球的比賽場地。

羽球是我國競技運動重點發展的運動種類之一，為延續羽球在2018年雅加達-巨港亞運創下1金1銀2銅佳績，故自亞運結束後，教育部體育署偕同國家運動訓練中心輔導中華民國羽球協會啟動備戰2020東京奧運培訓作業，推動菁英選手專案培訓，協助選手在資源充足且無後顧之憂下，積極展開培訓及參加國際賽事。

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教育部體育署表示，2020東京奧運羽球參賽資格是以國際羽球總會於2020年4月28日公布世界排名為依據取得參賽格，而在2019年4月29日起至2020年4月26日為奧運積分計算週期，在這期間所得積分是算入世界排名積分當中，此次參加日本羽球公開賽是列為奧運積分賽的賽事之一，截至7月16日止我國女子單打世界排名第1名戴資穎）、男子單打世界排名第3名周天成與第28名王子維以及男子雙打世界排名第13名李洋與王齊麟及第14名廖敏竣與蘇敬恆等選手，陸續抵達日本東京參加羽球公開賽，將與世界各國頂尖好手齊聚過招，期待選手們在這場賽事能爭取奧運積分和提升世界排名名次。

此外，羽球協會為使羽球選手能有最佳備戰資源，增進奪牌競爭力，除前往日本東京參加羽球公開賽，爭取奧運積分外，也規劃在賽事結束後短暫停留覓尋鄰近羽球訓練場與健身房，提供奧運羽球代表隊明年提早移地訓練以及比賽期間持續保持完整的適當訓練，協助選手教練在奧運殿堂上獲得優異成績。

體育署未來將持續偕同羽球協會及國訓中心等相關單位，提供更優質的訓練環境、扮演好在教練及選手培訓及參賽道路上堅強的後盾，以及備戰奧運期間需求能夠及時到位的後勤支援，以期提升培訓效益，協助選手爭取更多奧運參賽資格，站上明年2020年東京奧運舞臺，為自己和國家爭取最高榮耀。

奧運羽球比賽場地武藏野之森綜合體育廣場。（羽協提供）

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