棒球》少棒夏令營移師福島 王貞治：這裡很安全

明年將進入80歲的王貞治，對於推廣兒童棒球仍充滿熱情。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京3日報導〕軟銀鷹隊球團會長王貞治擔任理事長的「世界少棒推廣基金會」（WCBF）首度移師福島縣舉辦「世界兒童棒球夏令營友誼賽」，今年邀請台東豐田國小與福島縣6支少棒隊輪番交手，球場就在明年東京奧運棒壘球開賽場地「吾妻綜合運動公園」內，王貞治表示，福島是一個環境優美的地方，東西也很好吃，總之這裡很安全，希望讓更多外國人士看到福島的災後重建。王貞治也對台灣隊參加東奧棒球賽抱以高度期待。

WCBF是由王貞治和美國職棒名人堂全壘打王漢克阿倫共同發起，每年邀請世界各國10歲到11歲的少男少女參加為期一週的棒球夏令營，今年進入第29屆邀請包括台灣在內14國小朋友參加。豐田國小的棒球隊在今年的謝國城盃全國少棒錦標賽獲得亞軍並獲推薦參加，由總教練施秉杰率領15名學童遠征福島，1日起接連6天與在地6支少棒隊進行交流賽，目前戰績為1勝2敗。

請繼續往下閱讀...

王貞治主辦的世界兒童棒球夏令營友誼賽今年首次在福島主辦，地點為明年東奧棒壘球開幕戰的所在地福島縣吾妻綜合運動公園。（記者林翠儀攝）

王貞治不但參與首日的開球儀式，勉勵豐田的小將，今天他還穿梭於球場上和參加少棒夏令營的各國小朋友交流，日本的小球員和「王桑」合照後露出興奮的笑容。王貞治在球場旁接受各國駐日外媒的訪問，笑著說明年就要進入80歲了，沒辦法像小朋友這麼有活力。

明年東京奧運的棒壘球開幕戰將在福島縣吾妻球場舉辦，強調震災重建的「復興奧運」。王貞治表示，地震海嘯是一瞬間的，但要回復則是一件大工程，可能需要50年或100年。王貞治說，其實他在3、4年前就想在福島舉辦「世界兒童棒球夏令營友誼賽」，但因縣府當時全力投入重建無暇準備，今年時機終於成熟了。

王貞治與小球迷握手。（記者林翠儀攝）



王貞治也不諱言，外界對福島仍有核災的陰影，但這次邀請14國的小朋友參加，證明有很多家長接受福島很安全的說法，把小朋友送來這裡，他希望透過小朋友來這裡親眼看到、吃到的美食，在活動結束後將他們的體驗帶回去，他相信大家應該會有改觀。

3日擔任投手的豐田國小5年級生曾翊祐代表球隊接受「國際媒體」聯訪，他表示到福島之前是「有點怕怕的」，但他吃了福島的水蜜桃覺得非常好吃。

曾祤祐今天主投雖然以8比5吞敗，但他覺得整體來說，台灣隊還是比日本隊強，只是台灣隊落後時會「散散的」，觀點和王貞治竟不謀而合，王貞治在受訪時也對台灣參加東奧棒球賽有很高的期待，他表示台灣選手的體能不錯也很努力，但台灣人都太溫和了，既然要打就要打贏，只要能抱持著強烈的鬥志，他覺得很有機會。

台東縣豐田國小少棒隊獲邀參加今年的世界兒童棒球夏令營友誼賽，小球員與王貞治合照。（豐田國小提供）



豐田國小投手曾翊祐代表球隊接受「國際媒體」聯訪。（記者林翠儀攝）

到福島參加世界兒童棒球夏令營友誼賽的台東縣豐田國小少棒隊。（記者林翠儀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法