網球》 謝淑薇右腳「大扭」 粉絲心疼：早日康復！

謝淑薇。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕剛在羅傑斯盃女網賽晉級雙打8強的謝淑薇，今日於臉書上PO文，表示自己的右腳「大扭」，要等到明天睡醒才會知道後續情況。

謝淑薇這次出戰多倫多，與比利時的菲莉普金絲（Kirsten Flipkens）組成雙打，被列為賽會第4種子。謝淑薇與菲莉普金絲的「台比聯軍」才剛在16強以6：3、7：6（7：0）擊退日本組合二宮真琴／穗積繪莉，想不到謝淑薇卻在賽後傳出傷情。

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謝淑薇在臉書上發文：「大扭，明天睡醒才能知道狀況了。場上一扭到的時候滿痛的，換邊等防護員時先用冰塊壓著痛處。比賽打完時回到休息室先冰敷，再按摩小腿，然後包好回家休息。睡覺前敷上防護員交代的土藥膏，透明膠帶封住，明天睡醒再看看怎麼樣吧。」

謝淑薇也透露，她這週本來沒有要參加雙打，因為從紅土賽季開始後都沒時間可以好好休息一陣子。「溫布頓打完回台北的時候過敏發起來，一個多禮拜每天只睡2-3小時，就到華盛頓開始征戰美網圈賽事。華盛頓賽首輪對戰後，克絲丁說本寶寶已經單打擊敗她兩次，她應該得到跟我搭配一次雙打（克絲丁怎麼那麼可愛!!!）」

許多粉絲都祝福謝淑薇早日康復，希望她好好休息退賽，以備戰美網。今年的美國網球公開賽將於台灣時間8月26日星期一舉行。

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