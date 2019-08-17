田中將大先發對印地安人 今日賽事預告與轉播

田中將大。（資料照，美聯社）

自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

大聯盟今將有3場轉播要帶給球迷朋友，早上7點先由洋基迎戰印地安人，前一場主投8局無失分的田中將大，此役要力拚本季第9勝。而7點15分則由道奇出戰勇士，道奇派出日籍強投前田健太對上勇士王牌索洛卡（Mike Soroka）。另外，10點還有運動家挑戰太空人的比賽，太空人球星韋蘭德（Justin Verlander）能否率隊終止3連敗？喜愛大聯盟的球迷們不要錯過了！

太空人球星韋蘭德。（資料照，法新社）

日職例行賽方面，下午1點阪神虎繼續在客場挑戰巨人，昨未出賽的旅日好手陽岱鋼今天會有什麼樣的表現？另一場則由日本火腿坐鎮主場面對樂天，火腿推出王牌有原航平先發，力拚幫助球隊終止9連敗低潮，而「大王」王柏融的表現同樣值得關注。最後一場則由軟銀客場迎戰西武，軟銀球星千賀滉大今天能否抵擋強大的「山賊」打線呢？精彩比賽，球迷們不要錯過轉播囉！

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中職今兩地開打，桃園球場方面，中信派出土投廖乙忠主投，Lamigo則推出洋投冠猛先發。前一場僅投1局狂失7分退場的冠猛能否重整旗鼓呢？而近況優異的廖乙忠則要尋求本季第3勝。新莊球場則由統一獅迎戰富邦悍將，獅隊老將潘威倫今天要第9度挑戰生涯第141勝的里程碑。球迷們一起打開電視幫喜愛的球隊加油！

MLB

07:00 印地安人@洋基 FOX體育、FOX體育3台



07:15 道奇@勇士 民視

10:00 太空人@運動家 FOX體育、FOX體育3台

日職

13:00 阪神@巨人 緯來體育、愛爾達體育2台

14:00 樂天@日本火腿 FOX體育、FOX體育3台

17:00 西武@軟銀 FOX體育

中職

17:05 中信兄弟@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1、麥卡貝網路電視、CPBLTV

17:05 統一獅@富邦悍將 MOMO綜合台、麥卡貝網路電視、CPBLTV

保加利亞桌球公開賽

15:00 女單八強、混雙決賽

21:00 男單八強、女雙/男雙決賽

轉播：愛爾達體育3台

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