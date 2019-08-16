中職》林羿豪連3場中繼都吞敗 富邦牛棚ERA6.83陷危機

林羿豪。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕中繼投手連3場登板都吞敗，這例子不多見，林羿豪是極少數苦主，「TAKE」潘武雄今天8局上擊出二壘安打，敲下2分打點逆轉戰局，一棒將林羿豪打成3連敗苦主，最終統一獅以4:3氣走富邦悍將，下半季悍將牛棚防禦率高達6.83，遠不如上半季的4.78。

4局上潘武雄先從伍鐸手中轟陽春砲，助獅隊追成2:3落後，8局上悍將推出佈局投手林羿豪上場，先K掉前兩棒江亮緯、潘彥廷，接著被林靖凱、林安可敲安形成一、二壘有人。

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此時悍將換上守護神陳鴻文解危，潘武雄一棒掃出右外野深遠二壘安打，送回壘上兩名跑者，一棒逆轉戰局，這兩分記在林羿豪帳上。林羿豪近3場中繼皆承擔敗投，其中兩次救援失敗，2局失6分，其中5分責失，防禦率高達22.50。

悍將教頭陳連宏表示，林羿豪球路尾勁有掉下來，之後登板局數可能會提前，不再是第8局出賽，王尉永是接手人選，仍得視對方棒次而定。

潘武雄開轟又打下勝利打點，獲選單場MVP，他表示，前幾場常打到壞球，這場就抓好球打，身體放輕鬆一點，放手一搏幫助球隊。

38歲潘武雄是陣中資深老將，帶領一票年輕小將往前衝，他說，「上場就沒有在分年齡的，我們是一個team，不會說老將球打出去就慢跑。」潘武雄本季出賽79場，獅隊還有33場要打，有機會生涯單季首度出賽滿百場。

潘武雄。（記者王藝菘攝）

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