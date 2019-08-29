日職》宋家豪11球解決3人次拆彈成功 樂天慘遭羅德逆轉

宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天今天在主場續戰羅德，台灣投手宋家豪在二三壘有人情況下銜命上場中繼，只花11球就成功解決三名打者、安全下庄，不過樂天最後在延長至第10局的比賽中以4：5敗下陣來。

樂天今在1局就有攻勢，一二棒茂木榮五郎、島內宏明連續安打攻佔一三壘，下一棒淺村榮斗游擊方向滾地球送回三壘跑者，樂天1：0先馳得點。

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3局上羅德展開反攻，一出局後靠著田村龍弘、平沢大河以及荻野 貴司的連續安打將比分扳平，不過羅德在下個半局單局發生兩次失誤葬送1分，再度形成落後局面。

5局下樂天攻勢再起，茂木榮五郎在一出局後先敲二壘安，淺村榮斗左外野方向適時安打將跑者送回，銀次在一二壘有人情況下再敲安，樂天形成4：1領先。

不過領先態勢沒有維持太久，6局上半，樂天先發美馬學出現狀況，先被鈴木大地敲出兩分砲，接著保送洋砲馬丁（Leonys Martin）、再被井上晴哉擊出投手前的強襲安打，樂天此時換上中繼投手高梨雄平，他面對角中勝也的犧牲短打竟發生傳球失誤，羅德再添一分追成4：4平手。

在跑者攻佔二三壘情況下，樂天緊急再推出宋家豪，他先三振中村獎吾、再讓洋將萊爾德（Brandon Laird）成功擊出內野方向遭接殺，下一棒田村龍弘則是敲三壘方向滾地球出局，宋家豪也成功完成拆彈任務。總計本場比賽中繼1局共花11球、送出1K，賽後防禦率降至2.83。

兩隊此役打完9局仍是4：4平手，羅德10局上靠著井上晴哉的陽春砲以5：4逆轉樂天，兩隊目前在洋聯並列第三。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

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