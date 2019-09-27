MLB》邁納達成單季200K奪勝 遊騎兵避免被紅襪橫掃

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕賽前已完成191K的邁納（Mike Minor），今日比賽遊騎兵教練特意讓他投到第9局，他也沒浪費機會完成單季200K，最終在隊友打擊火力掩護下，投8.2局失5分並送出9次三振，拿下本季第14勝，球隊則以7：5擊退同樣無緣今年季後賽的紅襪。

邁納今日達成單季200K成就，並拿下本季第14勝。（今日美國）

邁納在4、7兩個半局遇到亂流，4局上共被紅襪打線敲5支安打失掉3分，7局上半則是接連遭到布雷德利（Jackie Bradley Jr.）和奧英斯（Chris Owings）的全壘打狙擊失掉2分。

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所幸遊騎兵打線相當幫忙，靠著5局下半山塔納（Danny Santana）一發石破天驚的滿貫砲，以及7局下半W.卡胡（Willie Calhoun）和歐多（Rougned Odor）各一發陽春彈的幫忙，讓先發投手邁納不只投到單季200K，更收下本季第14勝。

（影片來源：大聯盟官網）

今日擔任遊騎兵先發首棒右外野的秋信守雖沒安打貢獻，但靠著鷹眼選到3次保送，今天為先發DH並擔任6棒的Nick Solak則是遊騎兵陣中唯一敲出2安的打者，另外還有1分打點進帳。

在先發投手邁納吃下8.2局，遊騎兵終結者雷克勒（Jose Leclerc）僅花5球並投出1次三振，收下本季第14次救援成功。紅襪的中繼投手韋伯（Ryan Weber）投1.2局被敲2安，2支都全壘打共失2分，苦吞本季第4敗。

紅襪目前戰績83勝76敗，遊騎兵為76勝83敗，兩隊皆已無緣晉級這賽季的季後賽。遊騎兵在收下這場勝利後，則是避免系列賽遭到紅襪橫掃。

山塔納今敲出一發滿貫砲。（美聯社）

歐多本場比賽貢獻一發陽春砲。（法新社）

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