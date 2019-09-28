中職》新隊名重回「猿」點？樂天集團又有動作

桃猿領隊劉玠廷（左）與樂天亞洲總部營運長渡邊崇（右）握手致意。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日商樂天集團買下桃猿經營權，日媒曾曝新隊名為「桃園樂天金鷲」，尚未獲得證實，不過樂天26日再向台灣智財局申請註冊「樂天桃猿」、「Rakuten 桃猿」及「Rakuten Monkeys」等商標，看來樂天的新隊名有機會重回「猿點」。

樂天再向智財局申請「樂天桃猿」等商標。

樂天在16日向台灣智財局提出「Rakuten Golden Eagles」的商標申請，日媒《體育報知》也報導，關係者透露Lamigo桃猿隊的新隊名為「桃園樂天金鷲」，除了原有的「桃園」外其他都大改，不過日本樂天的球團社長立花陽三當時受訪表示，尚未有任何決定。

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有球界人士認為，樂天固然將目標擺向提升在台灣的企業知名度和信用度，但也希望在決定新球隊名稱前，可以好好聽取熟悉在地事物人員的意見，如何連結在地球迷情感將是一大課題。桃園市長鄭文燦受訪也說，希望樂天集團與桃園市政府的合作不變之外，更要照顧球迷的感情，給予球隊的傳統、包括吉祥物等適當的包容。

而樂天26日再向智財局申請「樂天桃猿」、「Rakuten 桃猿」及「Rakuten Monkeys」等商標，究竟正式隊名如何，只能靜待公布。

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