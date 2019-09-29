美女高中老師鋼管舞大賽鍍銀 藝人安妮驚喜獻花

國立高中老師宋欣慧（右）參加PSO國際鋼管舞大賽，在地板等級3的青壯年組奪下銀牌，一同學習鋼管舞的藝人好友安妮（左）到場觀賽獻花。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕邁入第8年的PSO國際鋼管舞大賽今在國立臺灣科學教育館舉行，吸引眾多國內外舞者參賽，其中國立高中公民老師Queena以精湛的技術，充分展現力與美，在地板技巧等級3的青壯年組奪下銀牌，不只同事與學生到場支持，藝人安妮更在頒獎時刻獻花祝賀。

35歲的Queena，中文名為宋欣慧，4年前才正式接觸鋼管舞，白天教課，晚上轉換身分當學生習舞，這次首次參加國際賽令她大開眼界，「很緊張，也真的覺得世界很大，有太多學不完，不過你想要走到多遠，就得自己去追。」

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鋼管舞所具備的身體素質和條件非常多，不只要有力氣，還得運用正確的發力，此外，柔軟度也不可或缺，搭配音樂的旋律，選手在比賽中的每一動作和眼神都十分重要。

國立高中老師宋欣慧（右）參加PSO國際鋼管舞大賽，在地板等級3的青壯年組奪下銀牌。（記者吳孟儒攝）

宋欣慧表示，鋼管舞是一種自我極限的挑戰，雖然得承受皮膚摩擦的疼痛和恐懼，但之所以讓她愛到無可自拔，正是因為成就感，她說：「當完成一項新的動作，這不需要別人肯定，這種快樂難以言喻，因為『我辦到了！』。」

最後頒獎時刻，宋欣慧除了得到獎牌獎勵，更令她驚喜的是，與她一起學鋼管舞的好友安妮特別改班機到場觀賽，過去教導的學生也直誇「老師很厲害，表現很精彩」。

不只學生，賽後也有粉絲找宋欣慧合照，事實上，她的個人IG擁有超過4000名的追蹤者，不時會分享學習鋼管舞的動態。

IG連結：https://www.instagram.com/quezaa/

國立高中老師宋欣慧（右）參加PSO國際鋼管舞大賽，在地板等級3的青壯年組奪下銀牌。（記者吳孟儒攝）

美女高中老師宋欣慧熱愛鋼管舞，平時也會在IG分享學習紀錄。（宋欣慧提供）

美女高中老師宋欣慧熱愛鋼管舞，平時也會在IG分享學習紀錄。（宋欣慧提供）

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