NBA》三先發輪休沒問題 太陽24記三分雨澆熄拓荒者

歐布瑞拿下全隊最高的19分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季前賽持續舉行，太陽隊今天在客場迎戰拓荒者隊，本場比賽太陽隊讓艾頓（DeAndre Ayton）、布克（Devin Booker）、盧比歐（Ricky Rubio）三名主力先發休息，迎戰陣容完整的拓荒者隊，但太陽還是靠著全場24記三分球，終場以134：118轟垮拓荒者隊。

太陽隊今天輪休三名主力球員，但卻在拓荒者主場降下傾盆的三分雨，全場45投24中，高達53.3%的三分球命中率，創下隊史熱身賽上最多記三分進球紀錄，太陽隊有5名球員至少投進3記三分球，卡明斯基（Frank Kaminsky）、強森（Tyler Johnson）以及新秀C.強森（Cameron Johnson）都投進4記三分球。

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新秀C.強森投進4記三分球。（今日美國）

小前鋒歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）今天先發上陣拿下全場最高的19分，他與新秀C.強森和控衛強森三人帶動太陽隊的攻勢，同時在三分線上合計17投11中，是本場比賽的致勝關鍵。卡明斯基此役從板凳出賽，砍進4記三分，拿下16分8助攻，並抓下6籃板。

拓荒者隊麥考倫（CJ McCollum）拿下全場最高的27分，里拉德（Damian Lillard）拿下18分，替補中前鋒Z.柯林斯（Zach Collins）拿下16分7籃板5助攻。

麥考倫轟下27分。（美聯社）

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