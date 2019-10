湖人中鋒麥基。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人中鋒麥基(JaVale McGee)在昨日與勇士比賽中,疑似假裝受傷,隨後灌籃取分,影片在網路上瘋傳引起討論,他今日接受媒體採訪表示,「當時自己是真的撞到膝蓋」。

湖人昨日主場出戰勇士,第三節比賽剛開始,場上就出現熱身賽經典畫面。麥基在高位給球下滑過程中疑似踉蹌受傷,並跛腳跑到場外,不料不到3秒鐘時間,他又跑回籃下,並接獲A.戴維斯(Anthony Davis)傳球完成灌籃,讓球迷看傻了眼。

麥基在今日訓練結束後接受媒體採訪表示,「我真的撞到了我的膝蓋,我走到場外去時,看到D.格林(Draymond Green)在守AD,我想我要忘記膝蓋傷痛,我要拿下分數。所以我就跑回場內,拿到球灌籃。」

They need to run this play for JaVale McGee in the regular season pic.twitter.com/v8haT2COd3