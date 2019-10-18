籃球》林志傑最懂素人球員的純粹 系際盃決賽盛大展開

富邦勇士林志傑。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕以大專院校系籃素人球員為主的「富邦人壽勇士系際冠軍盃」今年邁入第五年，為全台唯一跨系、跨區大專院校籃球賽事，已連續兩年達報名滿額84所學校，國內近一半大專院校參賽，今年比賽熱度更擴及東部學校參賽，包括國立宜蘭大學、國立台東專科學校。

本屆賽事首度移師警專舉辦決賽，同時保持高額獎金及專業轉播的傳統。富邦人壽與大專體總加碼送冠、亞隊伍觀賞台北富邦勇士籃球隊ABL比賽，讓年輕球員體驗台灣籃球高規格主場賽事，成為一個特別的籃球回憶。

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八強決賽前，大會今天舉行選手歡迎會，邀請富邦勇士籃球隊全隊球員與八支菁英系隊年輕素人球員同樂互動，此外今年為八強球隊拍攝影片，讓年輕球員展現平常練習時帥氣又熱愛籃球的一面。

甫回台加盟勇士的林志傑成為人氣王，他表示，自己從小就熱愛籃球，但並非從HBL就被大家看見，很高興自己現在能以職籃球員的身分鼓勵大家，希望每位素人球員能藉著這場比賽，與隊友在場上勇於挑戰，好好享受這個舞台。

勇士蔡文誠則表示，過去求學時參加籃球隊都非科班，唯有把握每次上場的機會拚命表現，才能為自己創造更多成功的可能，鼓勵年輕球員在場上就要努力拚到最後。

自今年5月中起歷經7周，全台八支菁英系隊摩拳擦掌強勢爭取決賽冠軍金盃的榮耀。本屆賽事還有兩支新面孔，雲嘉南一區環球科大運動保健與防護系第二年參賽就出線進入決賽，中彰投區僑光科大觀光與休閒事業管理系強勢拿下八強門票，兩支球隊是否能順利打進四強賽與八強常客隊伍爭冠，為今年賽事值得關注的焦點。

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