羅佩琳400跨欄4連霸 全運會台東縣累計11金

台東田徑女將羅佩琳（左2）今天在全運會400跨欄4連霸。（台東縣政府提供）

［記者黃明堂／台東報導］台東縣代表隊田徑女將羅佩琳於今天在全運會400公尺跨欄項目，跑出58秒15佳績平大會紀錄，完成個人在全運會的4連霸；體操好手游朝偉則在拿手的個人組吊環等3個項目拿下銀牌，自由車吳之皓選手在個人計時賽獲得一面銅牌，也是東縣在全運會的首面自由車項目獎牌，目前台東縣獎牌數為11面金牌、7面銀牌、12面銅牌。

縣府表示，今天的體操個人項目，游朝偉與一起在2019德國斯圖加特世界體操錦標賽為我國獲得4席東奧門票的戰友競技，結果游朝偉分別在吊環、雙槓及單槓等3個個人項目獲得銀牌，另外，他在22日的全能賽也為台東拿下一面銅牌，因此，游朝偉在本次全運會共獲得3銀1銅。

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下午羅佩琳在女子組田徑400跨欄項目，起跑後就一路領先到終點，成績58秒15，平自己所保持的大會紀錄，成績不但為歷年排名笫二，也為自102年起的連續4屆全運會均獲得此一項目金牌。

縣府教育處指出，目前台東縣在現代五項、柔道、舉重、射擊、角力、自由車、游泳、射箭及田徑等項目共計獲得11金、7銀、12銅，不論金牌數及獎牌數，都創近年來的新高。

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