武術》台版安潔莉娜誕生？ 「練武奇才」蘇宇薇橫掃４金

「練武奇才」蘇宇薇橫掃４金。（蘇宇薇提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019年台北市中正盃武術錦標賽，出現一名未來之星，就讀於台北市私立復興實驗高級中學的蘇宇薇，一口氣在女子武術初級棍、初級拳、初級劍術和初級刀術四個項目都封后，寫下難得紀錄。

「練武奇才」蘇宇薇從國小開始接觸武術，從最基本的套路開始學習，同時哥哥與弟弟也都學習武術，平常還會互相切磋、鼓勵，也讓她越來越熱愛這項運動。

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蘇宇薇哥哥與弟弟都練武術。（蘇宇薇提供）

蘇宇薇就讀臺北市私立復興實驗高級中學的雙語部，平時課業壓力很大，利用五點下課後的兩小時練習武術，之後再趕去上數學課。蘇媽媽表示，「大部分的早餐和晚餐都在車上解決，用最有效率的方式，讓她能兼顧學業和術科。」

蘇宇薇說，「雖然每天有繁重的課業，下課後必須留校練習到晚上七點多才結束，但在這一個多小時的訓練當中，讓我暫時忘掉壓力，在藍色的練習墊上，盡情揮灑兵器，而流下的汗水卻是我最好的舒壓方式。一次次的練習帶給我的不是疲憊而是無比的自信。

蠟燭兩頭燒，蘇宇薇也多次萌生放棄的念頭，除了家人鼓勵讓她繼續堅持外，心中還有一個明星夢，讓她能堅持下去。蘇爸爸說，「蘇宇薇希望未來成為好萊塢明星，能跟偶像安潔莉娜（Angelina Jolie）一樣拍武打動作片。」

要同時在棍、拳、劍和刀術都拿冠軍相當困難。賽前蘇宇薇對於拿手的初級棍和初級拳信心滿滿，但對於不擅長的初級劍術和初級刀術則相當擔心，甚至在比刀術之前還因為身體不適，差點暈倒。

「練武奇才」蘇宇薇橫掃４金。（蘇宇薇提供）

初級刀術是最後一個項目，蘇媽媽要求女兒量力而為，已經拿下3面金牌，已經很棒了，但蘇宇薇仍堅持完賽，還爆冷拿下第4金，讓家人和教練都又驚又喜。

蘇宇薇表示，「非常感謝董事長李尹緒瑛、校長吳志弘、主任李雙祿、組長蕭東文、教練王星翔、蕭雅箴、劉俐妤、曾建騰、陳灝文、徐慶維、黃筠蓁、賴柏瑋、王振名和余芷瑄教練，尤其是最支持我的爸媽，感謝他們的陪伴和培養 ，當我站在台上領取四面金牌時，我內心的喜悅是無法用言語所能形容的。」

蘇宇薇下一步代表台北市參加全國中等運動會，她說，「我會善盡利用接下來三個月的時間，更認真和教練學習槍劍國際套路的精華，期待能夠為學校、台北市爭光，在全國運動會中大放光彩，爭取最高榮譽！」

「練武奇才」蘇宇薇生涯獲獎無數。（蘇宇薇提供）

「練武奇才」蘇宇薇橫掃４金。（蘇宇薇提供）

蘇宇薇參加許多表演，增加自信心與訓練膽識。（蘇宇薇提供）

蘇宇薇小檔案：

生日：2006年8月18日

學校：臺北市私立復興實驗高級中學（雙語部）

興趣：看電影,賽車

專長： 武術，高爾夫

夢想：武打明星，動作片演員

得獎紀錄：

從小學四年級2015年習武至今每年都參加，台北市教育盃、台北市中正盃武術錦標賽和全國中正盃武術錦標賽。總共獲27金、15銀、6銅

2015 香港國際武術錦標賽拳術金牌

2019 台北市中正盃武術錦標賽初級棍、初級拳、初級劍術和初級刀術，共四項金牌

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