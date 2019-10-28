PUMA超狂電音運動趴現正報名 演藝圈男神女神放肆跑趴

PUMA超狂電音運動趴現正報名。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕運動盛典今年特別於2019年最後一天大玩跨年電音派對，一舉High翻台北跨年夜，為此更祭出超華麗陣容，特別邀請8位人氣男神女神擔任客座教練，包含以熱血籃球電影《下半場》靈魂演技圈粉無數的范少勳、討論度爆表的新生代大勢演員徐謀俊、盧彥澤、擄獲萬千少女心的小鮮肉王毓翔Nate、擁有鍛鍊有成精實肌肉線條的冒險王宥勝、時尚仙氣戲劇新星林映唯、《我們與惡的距離》最美社工師林予晞、以及陽光啦啦隊女神峮峮等男神女神齊聚朝聖，與大家一起放肆揮灑汗水，一起在電音及最美煙火搭襯下FUN肆夜鍊，倒數迎來2020全新的開始。即日起開放活動官網報名，粉絲們千萬別錯過和心中男神、女神共渡2019最後一天的機會!

「PUMA24/7」意謂著一周 7 天、一天24小時，每分每秒都是鍛鍊自我的養份，運動訓練是不該受到時間、空間等外在因素的限制。PUMA精心規劃一系列時下最受歡迎的訓練課程：下午FUN肆場及FUN電場由客座教練范少勳、林映唯及林予晞、徐謀俊帶領大家一起體驗結合派對音樂與舞蹈動作變化，可以輕鬆展現自我風格的 PARTY DANCE、搭配快節奏動感音樂，著重核心與下肢肌群、有效燃脂雕塑肌肉的超能X55、以及加入跆拳道、泰拳、武術等強效心肺訓練動作。

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PUMA超狂電音運動趴現正報名。（主辦單位提供）

晚上跨年夜鍊場及跨年夜貓場則由盧彥澤、王毓翔及宥勝、峮峮領軍，帶動以派對方式結合拉丁、森巴、Hiphop等舞蹈律動的XPARTY、著重曲線雕塑打造魔鬼身材的SCULPT、和加入泰拳、空手道等強效心肺訓練動作的拳擊有氧。

全台正式開放報名，每場限量400名，再贈 PUMA 24/7 放肆野鍊活動限定運動背心、運動毛巾、通關護照、及LED發光手環等精美好禮。12月31日活動當天凡穿著任一PUMA鞋款入場的參加者更可加碼獲得 PUMA 運動束口袋。

活動精美好禮。（主辦單位提供）

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