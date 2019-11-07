歐冠》18歲巴西小將「戴帽」 助皇馬6球血洗加拉塔薩雷

巴西18歲小將羅德里戈，完成單場帽子戲法，幫助皇馬以6球血洗加拉塔薩雷。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐冠小組賽第4輪比賽日，A組由西甲豪門皇家馬德里，於主場迎戰土耳其豪強加拉塔薩雷，皇馬靠著18歲的巴西前鋒羅德里戈（Rodrygo Goes）單場獨進3球外加1助攻的勇猛表現，以及法國前鋒本澤馬（Karim Benzema）完成「梅開二度」，最終以6：0大勝加拉塔薩雷，全取重要的3分積分。

比賽剛開始沒多久，第4分鐘羅德里戈接獲同是來自巴西的老大哥馬塞洛（Marcelo）的助攻將球踢進球門內，快速替球隊首開紀錄。接著比賽第7分鐘又是馬塞洛和羅德里戈的配合，馬塞洛於左路禁區邊線外傳中，羅德里戈逮到機會頭槌成功破網，開賽不到10分鐘皇馬即取得2球領先。

請繼續往下閱讀...

比賽第14分鐘皇馬隊長拉莫斯（Sergio Ramos）靠著12碼點球的機會，成功踢進球門幫助球隊再度拉開差距。上半場結束前，羅德里戈把握對方後衛低級的傳球失誤，在前場斷球後橫傳給本澤馬破門，皇馬將帶著4：0的比數進入下半場。

拉莫斯本場踢進1顆12碼點球。（歐新社）

下半場比賽第81分鐘，本澤馬接獲卡發哈爾（Daniel Carvajal）的助攻，替皇馬攻進第5球。直到比賽終了前第92分鐘，本澤馬和羅德里戈完成一次完美的小組配合，本澤馬於禁區邊緣外輕傳給羅德里戈破門成功，最終皇馬在自家主場以6球血洗加拉塔薩雷。

賽後皇馬主帥席丹（Zinedine Zidane）盛讚這名18歲小將今天在場上的表現相當賞心悅目，並認為對於羅德里戈如此神勇的表現沒有感到很意外。羅德里戈本人向《Movistar》表示：「當我來到皇馬後，這一切都發生的太快了，今天的結果完全超出我的預期。」

羅德里戈補充：「今天真的很開心，尤其當整個伯納烏球場的人都在唱我的名字時，就像是夢想成真一般。不過現在我必須冷靜些、放鬆一點，並且持續每天慣例的訓練。」

本澤馬睽違4場比賽後再度於歐冠賽場進球，今日則是攻進2球。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法