火箭挑戰9連勝、HBL男子16強預賽開打 今日賽事預告與轉播

火箭哈登。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您整理今日精采賽事預告與轉播！

今日NBA有三場賽事轉播，首場是西部第6、7名的爵士和灰狼再度碰頭。前役在主場敗下陣的爵士再次挑戰灰狼，這次在客場作戰是否能夠扳回一城。

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第二場則是火箭對金塊。西部排名第2的火箭近況超旺，「大鬍子」哈登（James Harden）場均得分39.2分暫居聯盟得分王，將遇上西部排名第3的金塊，火箭是否能挑戰9連勝成功？

第三場是塞爾提克對快艇，剛結束一波10連勝的綠衫軍，目前仍有東部聯盟最優異的11勝2敗戰績。而快艇戰績9勝5敗排西部第4，雙星雷納德（Kawhi Leonard）、P.喬治（Paul George）能否首度「合體」亮相，值得關注。

108學年度HBL高中籃球聯賽男子甲級16強預賽今日開打，一天將進行六場賽事，有四場轉播。分別是東山高中對基隆商工，高苑工商對強恕高中，南湖高中對東泰高中，及能仁家商對成功高中。

最受矚目的賽事，當屬上屆冠軍能仁家商對上在資格賽大殺特殺的成功高中，能仁衛冕之路能否有好的開局呢？精采熱血的比賽，球迷千萬別錯過。

NBA例行賽

09:00 爵士@灰狼 緯來體育

10:00 火箭@金塊 愛爾達體育1台

11:00 塞爾提克@快艇 ELEVEN SPORTS1

HBL預賽

14:00東山高中@基隆商工

15:40高苑工商@強恕高中

17:20南湖高中@東泰高中

19:00能仁家商@成功高中

地點：台北市立體育館

轉播：FOX體育、FOX體育3台

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