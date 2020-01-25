MLB》3成30轟30盜的古巴怪物！ 10大農場外野手出爐

羅伯特。（圖片取自大聯盟推特）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟30隊農場10大新秀排行進入最後一個排行榜：10大外野手。2018年這份名單中的阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）與索托（Juan Soto）兩人都拿下了年度最佳新秀的獎項，因此如果你想找年度最佳新秀的候選人，從這份名單中去猜測肯定不會令你失望。

今年拿下第一名的是去年第10名的白襪古巴外野大物羅伯特，也讓白襪連續兩年都在這個排行榜拿下第一名的位置，去年10大外野榜首是希梅涅茲（Eloy Jimenez），他在2019年登上大聯盟並敲出了31發全壘打。

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10大農場外野手名單如下：

1. 羅伯特（Luis Robert）（白襪）

2. 阿德爾（Jo Adell）（天使）

3. 凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）（水手）

4. 帕什（Cristian Pache）（勇士）

5. 卡爾森（Dylan Carlson）（紅雀）

6. 羅德里奎茲（Julio Rodriguez）（水手）

7. 華特絲（Drew Waters）（勇士）

8. 布雷戴（JJ Bleday）（馬林魚）

9. 格林（Riley Greene）（老虎）

10.柯里洛夫（Alex Kirilloff）（雙城）

10大外野手出爐。（圖片取自大聯盟推特）

以下為各比項最佳人選（括號為分數）：

打擊：凱蘭尼奇、格林、柯里洛夫（60）

這三人都在被視為是當年該梯次高中最棒的純打者，這三人都是左打，同時都有著很棒的強勁擊球功力，有著絕佳的本壘板揮擊策略，同時可以將三振數降低。

力量：阿德爾（65）

他在進職業的第一個完整賽季就展現出驚人的力量，敲出20發全壘打。去年球季他因為受傷沒有太多場出賽，球探認為他還有很多東西沒有展現出來，目前他在三個小聯盟賽季累積的長打率為5成18。

阿德爾。（圖片取自大聯盟推特）

跑速：帕什（70）

帕什有絕佳的速度，但他並不是個好的盜壘者，他在小聯盟生涯96次盜壘被抓到38次，但他在中外野方面的防守確實受到他頂尖速度的幫助，他幾乎可以接到任何一顆打向中外野的飛球。

臂力：帕什（70）

雖然他的守備位置不太需要被移動，但他的臂力確實很適合去守右外野。他在職業生涯第一個完整賽季就送出高達17次的外野助殺，後來跑者開始搞清楚他的厲害後，越來越不敢在壘包上造次，使得他在去年的助殺只來到9次。

守備：帕什（70）

帕什已經連續兩年在這個項目排名第一，他廣大的守備範圍加上他的防守直覺，以及對於飛球路線的解讀，都讓他現在就可以成為大聯盟金手套獎的強力競爭者。

帕什在速度、臂力與守備三個項目都拿下第一。（圖片取自大聯盟推特）

最高天花板：羅伯特

他跟阿德爾兩人其實相當接近，不過球探認為，應該沒有人的天分能比羅伯特還要更好。羅伯特在2019年繳出了32轟36盜的成績，球探認為，如果羅伯特能夠稍微改善自己的打擊，就有機會在大聯盟複製這樣的成績。

最高地板：凱蘭尼奇

20歲的凱蘭尼奇展現出超齡的打擊技巧，而且什麼事情都能做得不錯。他有著出色的天分同時還有與生俱來的打擊技巧，加上驚人的防守功力，球探認為他至少會是個穩定的大聯盟球員，而且他應該已經快能夠登上大聯盟了。

水手隊有兩人入選這份名單。（圖片取自大聯盟推特）

最佳新秀候選：羅伯特

他會在這榜單不只是因為他有著最高的天分，未來他將會很快地成為芝加哥白襪隊的中外野手，就算他的打擊可能還要一段時間才能適應大聯盟的投手，但他還是相當值得球迷注意的新秀，另外球探也表示，希望天使能很快叫阿德爾上大聯盟，這兩人在年度最佳新秀的競爭將會非常有趣。

最快竄升：羅德里奎茲

這位水手隊的小聯盟球員在2019年開季並不在百大新秀的名單當中，但去年季末他直接升上百大第25名。他在秋季聯盟的表現也很棒，更值得期待的是他現在才19歲。

最低出身：卡爾森

卡爾森現在是頂尖的外野新秀，去年他繳出26轟20盜的成績，同時在去年以20歲之齡登上了3A。但當紅雀隊在2016年選進他的時候，只以60萬美元低於該順位價值的簽約金拿下他。

卡爾森。（圖片取自大聯盟推特）

最需要證明自己：柯里洛夫

柯里洛夫2019年與他自己誇張的2018賽季的表現相比有段落差，2018賽季他的攻擊指數來到0.999，去年則降到0.756。造成他表現驟降的主因是他手腕的傷勢，這同時也影響了他的揮棒。球探預期2020年，健康的他有機會反彈。

柯里洛夫。（圖片取自大聯盟推特）

值得注意：羅賓森（響尾蛇）

這位高大的巴拿馬大物，在去年打完他完整的職業賽季，剛滿19歲的他在1A與低階1A累積留下.282/.368/.514的打擊三圍，敲出14發全壘打。他逐漸開始知道怎麼運動他驚人的原始力量，小聯盟投手得開始小心了。

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