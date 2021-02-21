MLB》才說要戒遊戲？ 達比修回鍋這款手遊 問網友哪隻角色強

日籍投手達比修有在推特上曝光自己最新回鍋的手遊。（今日美國）
〔即時新聞／綜合報導〕轉戰教士隊的日籍強投達比修有，日前才宣告要專注在投球上面，要戒掉手遊《職棒野球魂A》，不料話才剛說完，就在推特上秀出自己回鍋手遊《龍族拼圖》，還問網友哪隻角色比較強？
達比修有去年曾秀出《職棒野球魂A》的抽卡直播，一口氣就花了20萬日圓，被網友稱是「大課長」，不過日前他在語音APP「Now Voice」中提到，「今年已經35歲了，在退休之前不知道還能投多久，我覺得自己應該要專注在打球。」稱為了讓自己有充足的睡眠時間，只能把遊戲放在一旁。
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不過今（21日）達比修有在推特上表示，因為田中將大想玩龍族拼圖，所以把很久沒開的程式又點開，抽了「神祭」，還問網友現在那些角色比較強？許多網友紛紛認真向達比修有分析角色強弱，更多人敲碗跪求加好友。
まさおがパズドラやるっていうから久しぶりに開いてガチャ引いたんやけど、今時のゴッドフェスは＋297で出てくるんか。。— ダルビッシュ有（Yu Darvish） （@faridyu） February 21, 2021
あと誰が強いとかもうわからなすぎる。。 pic.twitter.com/3CCvNvBjb1