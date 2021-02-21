MLB》才說要戒遊戲？ 達比修回鍋這款手遊 問網友哪隻角色強

日籍投手達比修有在推特上曝光自己最新回鍋的手遊。（今日美國）

〔即時新聞／綜合報導〕轉戰教士隊的日籍強投達比修有，日前才宣告要專注在投球上面，要戒掉手遊《職棒野球魂A》，不料話才剛說完，就在推特上秀出自己回鍋手遊《龍族拼圖》，還問網友哪隻角色比較強？

達比修有去年曾秀出《職棒野球魂A》的抽卡直播，一口氣就花了20萬日圓，被網友稱是「大課長」，不過日前他在語音APP「Now Voice」中提到，「今年已經35歲了，在退休之前不知道還能投多久，我覺得自己應該要專注在打球。」稱為了讓自己有充足的睡眠時間，只能把遊戲放在一旁。

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不過今（21日）達比修有在推特上表示，因為田中將大想玩龍族拼圖，所以把很久沒開的程式又點開，抽了「神祭」，還問網友現在那些角色比較強？許多網友紛紛認真向達比修有分析角色強弱，更多人敲碗跪求加好友。

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