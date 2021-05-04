羽球》不只戴資穎 周天成、王子維、麟洋配都會出征大馬公開賽

台灣羽球選手王子維（左起）、周天成、王齊麟與李洋。（資料照，記者陳志曲攝）





〔記者林岳甫／綜合報導〕世界羽聯（BWF）超級750系列馬來西亞公開賽在5月25日點燃戰火，台灣好手除了世界球后戴資穎將問鼎女單4連霸外，男單台灣一哥周天成、王子維和男雙李洋／王齊麟、楊博涵／盧敬堯都將出征大馬，且4組台灣男將的首輪對手有3組來自印度。

世界排名第4周天成過去在馬來西亞公開賽尚未有4強經驗，而他首輪將碰上世界排名15印度選手帕拉內斯（Sai Praneeth），雙方之前4次交手，小天全勝，但近一次過招是2018年印度公開賽。

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世界排名第10王子維在1月年終總決賽打入4強，他這次首輪將遇到印度老將卡夏普（Parupalli Kashyap），雙方過去三度交手，王子維尚未贏球，盼能延續1月好表現，打下對戰首勝。

1月在泰國風光以15連勝收下兩站公開賽、年終總決賽冠軍的台灣第一男雙世界排名第3的李洋／王齊麟，經過許久備戰將重返國際賽，首戰對手是曾未交過手的愛爾蘭組合馬基（Joshua Magee）／雷諾斯（Paul Reynolds）

世界排名23楊博涵／盧敬堯相隔1年也要重出江湖，首戰為陌生的印度組合喬治（Arun George）／阿特里（Manu Attri）。

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