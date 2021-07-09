PLG》「北台灣大三元製造機」加盟 新北國王後勤團隊即戰力

洪志虎。（圖片擷取自IG）

〔記者梁偉銘／台北報導〕P. LEAGUE+（簡稱PLG）首季結束空檔，新成立的新北國王隊積極招兵買馬，「北台灣大三元製造機」洪志虎、璞園4連霸幕後功臣之一的張崇熙都已正式加盟，成為國王人馬後勤即戰力，也讓這支新軍的球員更無後顧之憂，第2季能夠全心在場上拚戰。

國內籃壇近來很熱鬧，PLG、T1、SBL等不同聯盟球員跳槽轉隊消息頻傳，新北國王不落人後，甚至連管理團隊都積極補強，展現新賽季逐鹿中原的強烈企圖心。擁有多年擔任璞園管理的豐富經驗，「阿虎」洪志虎是前台灣男籃國手洪志善大哥，硬底子實力打遍各地非正式賽事，甚至被譽為「北台灣大三元製造機」，2007起當過SBL東風鷹、璞園建築、台灣男籃國家隊管理職務的他，背景資歷與經驗豐富，如今扛起國王球隊經理，往後扮演角色將更加吃重。

請繼續往下閱讀...

「阿布（Bryant）」張崇熙則是知名體能教練，投入運動訓練產業逾21年，也曾受到MLB美國職棒大聯盟球隊邀請，於春訓指導世界頂尖棒球員，國王非常榮幸聘請他回到台灣協助訓練球員，尤其「阿布」與「阿虎」兩人早從璞園時代就曾合作，如今因緣際會下在新北國王再次聯手，勢必延續搭檔默契。

張崇熙。（圖片擷取自IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法