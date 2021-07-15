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東奧》不能飛東京看奧運 旅宿平台推奧運選手線上互動體驗

2021/07/15 20:57

與奧運滑板運動員 Sky Brown 一起追逐夢想。（Airbnb提供）

〔記者陳心瑜／台北報導〕東京奧運是史上第一個閉門舉行的奧運，旅宿平台Airbnb推出約200項由奧運選手主持的線上體驗，讓觀眾線上與NBA傳奇球星、世界衝浪冠軍等好手互動，另推出奧運志工帶領的免費當地導覽，深入探索日本。專屬網頁將於明天（16日）凌晨上線，而部分活動即日起就可搜尋、報名。

Airbnb表示，線上體驗由現役、退役運動員共同主持，包含兩屆世界衝浪冠軍弗洛倫斯（John Florence）、2016 年奧運鐵人三項銀牌得主 布朗李（Jonny Brownlee）、2016 年奧運競技帆船金牌得主 米爾斯（Hannah Mills）、英國2020年奧運游泳項目代表選手迪林（ Alice Dearing ）和 2016 年夏季帕運短跑金牌冠軍皮考克（Jonnie Peacock）等。

除此之外，網友還可以與傳奇運動員像是有「天下第二人」稱號的 NBA 頂尖球員皮朋（Scottie Pippen） 、「大鳥」柏德（Larry Bird）及被封為 NBA 「四大中鋒」的 尤英（Patrick Ewing）線上相見；男子 400 公尺接力世界紀錄保持人強森（Michael Johnson）、兩屆奧運女足金牌查斯頓（Brandi Chastain）也將加入線上體驗的互動行列，探索奧運場館。

另外，奧運志工則是透過線上體驗，帶旅客深入探索奧運賽事進行的城市與場館，包括瀏覽帕奧馬拉松路線、親臨福島縣營吾妻球場等，線上體驗地點遍及宮城、福島、橫濱、靜岡與東京等。

Airbnb全球待客長（Global Head of Hosting）Catherine Powell 表示，觀眾透過新的模式支持2020年東京奧運和帕運，讓運動迷們能用前所未有的方式貼近他們心中的英雄。

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