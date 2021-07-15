奧運》東京灣臭如厠所！鐵人三項、公開水域游泳怎麼比

東京灣因氣溫飆升臭。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2020東京奧運已因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐順延至今年夏天，幾經波折即將登場前夕，東京灣卻因氣溫飆升臭如厠所！屆時鐵人三項、公開水域游泳等賽事的各國選手怎麼下水比？再度引發各界熱議。

距離7月23日東奧開幕，只剩倒數8天，據《彭博社》等美媒報導，由於天氣炎熱當地氣溫不斷升高，台場海濱公園附近住戶又開始聞到東京灣水域飄散在空氣中的惡臭氣味，甚至有民眾抱怨，搬到附近6年來，形同厠所的刺鼻味道始終揮之不去。台場海濱公園正是東奧鐵人三項和公開水域游泳等競賽場地，由於2017年被驗出水中大腸桿菌超標近21倍！逼得東奧組委會與東京都政府出面改善水質，即使建立蓄水池及傾倒大量沙子過濾，但夏天水溫偏高，加上當地汙染排放物過多，直到2019年8月檢測，該水域大腸桿菌含量仍是世界鐵人三項總會規定上限值的兩倍多。

請繼續往下閱讀...

對此東京大學環境學系副教授鯉渕幸生表示，政府為了改善水質問題所做的措施仍不足夠，「大腸桿菌的流入無法獲得有效控制。」資深鐵人三項運動員白戶太朗則認為，「東京灣不乾淨但也沒那麼糟糕，老實說，其餘比賽場地也沒有真正乾淨的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法