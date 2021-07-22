中職Live》劉基鴻傳球失誤丟分 統一1：0味全

第五局（統一1：0味全）

五局下，鄭鎧文遭三振，一出局。林子豪投手前滾地球遭刺殺，二出局。林岱安選到四壞球保送，一壘有人。林祖傑遭到三振，三出局。統一1：0味全。

五局上，赫雷拉右邊方向界外飛球遭接殺，一出局。洪瑋漢一壘方向滾地球遭刺殺，二出局。蔣少宏選到四壞保送，一壘有人。張祐銘一壘方向平飛球遭接殺，三出局。味全0：1統一。

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第四局（統一1：0味全）

四局下，林安可一壘方向滾地球遭刺殺，一出局。郭阜林三壘方向滾地球遭刺殺，二出局。蘇智傑游擊區滾地球遭刺殺，三出局。統一1：0味全。

四局上，李凱威游擊區滾地球遭刺殺，一出局。張政禹內野滾地球遭刺殺，二出局。陳品捷右外野方向二壘安打。劉基鴻內野上方飛球遭接殺，三出局。味全0：1統一。

第三局（統一1：0味全）

三局下，林祖傑三壘方向滾地球遭刺殺，一出局。陳傑憲三壘方向滾地球遭刺殺，二出局。林靖凱三壘方向滾地球遭刺殺，三出局。統一1：0味全。

三局上，蔣少宏二壘方向滾地球遭刺殺，一出局。張祐銘投手前滾地球遭投手傳一壘刺殺，二出局。朱祥麟遭三振，三出局。味全0：1統一。

第二局（統一1：0味全）

二局下，郭阜林中外野方向二壘安打。蘇智傑遭到三振，一出局。鄭鎧文三壘方向滾地球，三壘手發生傳球失誤跑者上二壘。林子豪中外野方向飛球遭接殺，二出局。林岱安中外野方向飛球遭接殺，三出局。統一1：0味全。

二局上，劉基鴻右邊方向界外飛球遭接殺，一出局。赫雷拉遭到三振，二出局。林驛騰內野滾地球遭刺殺，三出局。味全0：0統一。

第一局（統一0：0味全）

一局下，陳傑憲三游之間滾地球遭刺殺，一出局。林靖凱遭到三振，二出局。林安可遭到三振，三出局。統一0：0味全。

一局上，李凱威左外野方向飛球遭接殺，一出局。張政禹遭到三振，二出局。陳品捷遭到三振，三出局。味全0：0統一。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕味全龍此戰移師澄清湖對決統一獅，味全派出王牌左投王維中登板先發，本季他對戰統一總計投12.2局被敲9安，失掉4分自責分，送出13次三振、對戰防禦率2.84。統一則是點名布雷克掛帥迎戰，布雷克本季表現相當出色，先發10場就演出9場優質好投，目前戰績7勝1敗、對味全龍防禦率2.37。

王維中。（中職提供）

布雷克。（中職提供）

兩隊先發打序

味全龍

李凱威 2B

張政禹 SS

陳品捷 CF

劉基鴻 3B

赫雷拉 DH

林驛騰 RF

蔣少宏 C

張祐銘 LF

朱祥麟 1B

先發投手：王維中

統一獅

陳傑憲 CF

林靖凱 2B

林安可 LF

郭阜林 1B

蘇智傑 DH

鄭鎧文 RF

林子豪 3B

林岱安 C

林祖傑 SS

先發投手：布雷克

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