MLB》大谷翔平睽違49場罕見未先發 天使教頭解釋原因

大谷翔平今罕見沒有出現在先發陣容中。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平在本季寫下多項二刀流傳奇，他的表現也讓全美瘋狂，掀起「大谷旋風」，然而明星賽後他卻苦成「人體電風扇」，24打數就吞下14次三振，今天對上雙城，大谷罕見地從板凳出發，總教練梅登（Joe Maddon）解釋是因為他想讓大谷好好休息。

上半季獨居全壘打王的大谷翔平先成為史上首位參加全壘打大賽的日本球員，隨後又在明星賽同場二刀流寫下歷史新猷，不過隨著下半季如火如荼展開，外界擔心大谷可能出現疲態的問題也慢慢浮現，昨對雙城的比賽，大谷四打數繳白卷還苦吞3K，打擊率降至2成71，明星賽後6場比賽24打數4支安打，僅1轟卻吞下高達14K。

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而今賽前記者會，梅登就宣布因為雙城派左投哈普（J.A. Happ）先發，所以讓大谷翔平和同樣左打的沃許（Jared Walsh）都休息，而打者大谷翔平上次未以DH在先發打線是台灣時間6月13日客場對響尾蛇，主場則是5月24日對運動家。

「他（大谷）並沒有要求要休息，這是我的主意，我覺得應該要讓他好好休息一下，」總教練梅登解釋，「他周一還要投球，所以我覺得這很有道理。」

目前比賽進行到第7局，天使暫時以4：3領先雙城。

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