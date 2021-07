MLB》印地安人宣布更名！ 張育成將變「悍將人」

印地安人球衣。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕印地安人隊的隊名自1915年使用至今已有超過百年的歷史,為尊重原住民文化,印地安人隊於去年發表聲明表示決定更改隊名,球團在今天於推特上以影片的方式發表新名稱,同時表示在今年球季結束後,球隊將改名為「Cleveland Guardians」。

這部推特上影片交由知名演員漢克斯(Tom Hanks)配音,講述球隊過去的歷史及更名的意義,在歷經一整年的討論後,球隊內部從總共1200個名字中選擇了Guardians作為球隊的新名字。

