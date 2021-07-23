MLB》印地安人宣布更名！ 張育成將變「悍將人」

印地安人球衣。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人隊的隊名自1915年使用至今已有超過百年的歷史，為尊重原住民文化，印地安人隊於去年發表聲明表示決定更改隊名，球團在今天於推特上以影片的方式發表新名稱，同時表示在今年球季結束後，球隊將改名為「Cleveland Guardians」。

這部推特上影片交由知名演員漢克斯（Tom Hanks）配音，講述球隊過去的歷史及更名的意義，在歷經一整年的討論後，球隊內部從總共1200個名字中選擇了Guardians作為球隊的新名字。

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印地安人隊多年以來受到原住民團體抗議、批評，認為其隊名、標誌帶有種族歧視的意味，所以從2018年起，印地安人就已經將「笑臉人」哇呼酋長（Chief Wahoo）隊徽移除，如今在經過一年的討論後，印地安人隊終於更改了所有被視為種族主義的隊徽及隊名，同時球團方面也表示這次的新名稱有三個特別的意義，分別為促進當地團結、增進與當地社區的連結及保留克里夫蘭的棒球歷史。

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