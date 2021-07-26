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東奧》東京太熱選手怨聲四起！前日本議員：為配合美國轉播時間

2021/07/26 11:08

梅德維夫認為東京太熱網球比賽應該改到晚上開打。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運網球賽事由於在白天舉行，當地酷熱難耐，引發包括世界第二好手梅德維夫（Daniil Medvedev）等人的不滿聲浪，日本前議員昨指出，賽程之所以會這樣安排，是由於要配合美國電視台的轉播時間。

奧運網球賽事從當地時間早上11點開打，但現在正值盛夏，中午溫度動輒就達32度，梅德維夫在晉級次輪後就表示，比賽應該晚上應該改在傍晚6點開始，世界球王喬科維奇（Novak Djokovic ）隨後也發聲贊同此觀點，認為比賽應該晚點舉行。

前橫濱市長也是四屆眾議院議員中田宏，日前就在推特轉發梅德維夫不滿比賽時間的新聞表示，大會之所以會如此安排賽程，是為了要配合美國電視台的轉播時間，他也同時奉勸IOC日後要考慮比賽時間，更提到57年前的1964東京奧運是在10月10日舉辦，認為大會應該考慮天氣對選手帶來的影響。

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