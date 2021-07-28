桌球》鄭怡靜童心大爆發 房間內的珍藏都是它

鄭怡靜。（特派記者林正堃攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕桌球世界排名第8鄭怡靜，奮力為台灣贏得混合雙打的銅牌，由於優異的表現，讓她平時的生活點滴，也逐漸受到關注，父親鄭博文今天透露女兒的小祕密，就是相當喜愛「哆啦A夢」，房間內擺滿了各式相關收藏，公仔、玩偶、吊飾…等，琳瑯滿目，展現純真童心的一面。

鄭博文說，一般人以為怡靜喜歡喝可樂，其實最愛奶茶，從小在練球時，家人都會買起來，讓她解渴，之後更是每次比賽的必備飲料。

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鄭怡靜的房間，擺滿「哆啦A夢」的各式珍藏。（鄭博文提供）

鄭博文表示，怡靜曾說「喝了奶茶就精神百倍」，比賽更有戰鬥力，在平常吃東西時，則搭配可樂，但進入國家隊培訓後，醫療團、防護員與教練等都禁止她喝碳酸飲料。

談起與家人的關係，鄭博文指出，怡靜與已故的阿公感情最好，每次回家，都會擁抱、撒嬌，不斷說著訓練、比賽的一些點滴。

鄭博文提到，怡靜小時候都是阿公騎車載去練球，結束後，擔心孫女因體力耗盡而睡著，還會用繩子繫綁著，以防不慎跌落。

鄭博文強調，正因為爺孫感情好，這次東京奧運，怡靜特地請他代為上香祭祖，讓在天之靈的阿公，跟著去守護、保佑。

鄭博文指出，以往怡靜比賽時，阿公比誰都關心，還會緊張到不敢看，躲至牆角觀戰，這次看見孫女在東京奧運奪牌，一定引以為傲。

鄭怡靜的房間，擺滿「哆啦A夢」的各式珍藏。（鄭博文提供）

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