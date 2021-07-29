羅嘉翎歸國隔離中 秀蔡英文暖心早餐樂喊：很有名的豆漿耶！

19歲女將羅嘉翎25日在東奧女子跆拳道57公斤級賽事摘銅，替台灣拿下本屆第2面獎牌。昨天她凱旋歸國，在機場受到熱烈歡迎，目前人在防疫旅館隔離。（圖翻攝自臉書粉專「羅嘉翎 LO Chia-Ling +0」）

〔即時新聞／綜合報導〕19歲女將羅嘉翎25日在東奧女子跆拳道57公斤級賽事摘銅，替台灣拿下本屆第2面獎牌。昨天她凱旋歸國，在機場受到熱烈歡迎，目前人在防疫旅館隔離。臉書粉專「羅嘉翎 LO Chia-Ling +0」稍早發文向大家道早安，並分享早餐與總統蔡英文的字卡，樂喊「來自總統府的早餐」、「很有名耶」。

臉書粉專「羅嘉翎 LO Chia-Ling +0」稍早發文向大家道早安，並分享早餐與總統蔡英文的字卡，樂喊「來自總統府的早餐」、「很有名耶」。（圖翻攝自臉書粉專「羅嘉翎 LO Chia-Ling +0」）

羅嘉翎表示，昨晚已平安到隔離酒店，並回覆網友提問「你們不用隔離嗎？答案是『還是需要的喔』，所以請大家放心」。

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羅嘉翎說，昨晚已喜獲來自家人的手搖杯，「今早打開房門拿早餐，發現是來自總統府的早餐，是很有名的阜杭豆漿耶」。

據羅嘉翎的照片所示，除了知名早餐，還附上蔡英文的字卡，上頭寫到「第一次踏上奧運殿堂，真的很不簡單，台灣以你為榮！養精蓄銳後，期待你繼續挑戰新的目標！」文末並署名蔡英文。

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