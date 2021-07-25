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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東奧前線》狂賀！19歲跆拳道女將羅嘉翎 奪女子57公斤銅牌

2021/07/25 19:44

台灣19歲女將羅嘉翎今日在東京奧運女子跆拳道57公斤級賽事，摘得銅牌。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／東京報導〕台灣19歲女將羅嘉翎今日在東京奧運女子跆拳道57公斤級銅牌戰，以10：6氣走非洲尼日29歲選手班耶索夫（Tekiath Ben Yessouf），生涯首闖奧運殿堂就奪銅牌，也是台灣本屆奧運第2面獎牌，生涯首闖奧運殿堂就奪銅牌，進帳國光獎金500萬元。

183公分的羅嘉翎高度在國際賽頗具競爭力，被視為國內跆拳道的超級潛力股。她在2016、2018年世界青少年錦標賽兩度摘金，今年5月在亞洲區跆拳道資格賽，取得東奧門票，成為台灣歷屆挑戰奧運57公斤級量級最年輕的選手。

羅嘉翎16強擊敗南韓勁敵李雅凜，再來對2019年世錦賽銅牌加拿大帕克（Skylar Park）更狂電對手晉級4強，但敗在美國18歲的佐拉蒂琪（Anastasija Zolotic）腳下，因此落入銅牌戰，而班耶索夫在復活賽「黃金得分」險勝希臘19歲潔莉（Fani Tzeli），取得爭奪獎牌的機會。羅嘉翎第3輪一度陷入3：4落後，但她在後來兩度踢中對手頭部一鼓作氣進帳6分，成為奪銅最大關鍵。

羅嘉翎奪牌後，台灣代表團賽事兩日進帳1銀、1銅，銀牌為昨天「柔道男神」楊勇緯男子60公斤級銀牌。值得一提的是，羅嘉翎是2012年倫敦奧運曾櫟騁後，台灣第2位女子57公斤級奪牌者，且她才19歲未來前途無可限量。

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羅嘉翎（右）。（特派記者林正堃攝）

羅嘉翎靠兩記頭部攻擊再度超前。（特派記者林正堃攝）

台灣19歲女將羅嘉翎今日在東京奧運女子跆拳道57公斤級賽事，摘得銅牌。（特派記者林正堃攝）

羅嘉翎。（特派記者林正堃攝）

羅嘉翎。（特派記者林正堃攝）

羅嘉翎。（特派記者林正堃攝）

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