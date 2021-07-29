奧運奪牌北市府要加碼獎勵金？ 柯文哲建議中央統一

台北市長柯文哲出席防疫記者會。（北市府提供）

〔記者楊心慧／台北報導〕全民瘋東京奧運，台灣選手精采表現與運動精神，讓不少國人相當感動，但各縣市對於奪牌選手的獎金不一；台北市長柯文哲表示，過去台北市都比其他縣市高，但其實最理想還是國家統一訂標準較好，沒道理同樣是奧運拿金牌，結果在台北市和高雄拿的錢卻不一樣，這實在是很奇怪。

柯文哲認為，最理想的狀況應該是縣市獎勵金統一，每個縣市獎勵金都不太一樣，他知道過去台北市都比其他縣市高，但其實應該是國家統一訂標準，哪有說同樣是奧運拿金牌，結果在台北市和高雄拿的錢卻不一樣，這實在是太奇怪了、沒道理。

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另外，對於奪牌桌球選手鄭怡靜，被爆料台南市剝奪桌球資源，才轉籍到台北，台南市有意延攬回台南，台北市會不會讓她繼續留北市？柯文哲表示，鄭父的回應非常完整，也蠻適當的，鄭怡靜在台北合庫工作，房子買在台北，戶籍轉到台北很正常，因為她都在台北工作，表示合庫也有支持運動選手，至於只要是台灣人才，應該是為全台灣所用，不一定要在台北。

鄭怡靜父親鄭博文日前受訪表示，怡靜是基於生涯規劃而選擇合庫隊，未來要到總公司上班，並協助訓練年輕女選手，為了工作方便，以分期付款的方式在台北購屋自住，因此才會遷戶籍，並為市長黃偉哲緩頰，認為他與相關局處的官員都很支持桌球運動，公道自在人心，網路的批評有欠公允。

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