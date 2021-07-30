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揭林昀儒桌球成長史 林父：得之於人者太多常懷感恩

2021/07/30 00:48

〔中央社〕有網友質疑台灣桌球好手林昀儒是「中國養起來的天才」，父親林學宜除透過臉書說明林昀儒成長史外，並感謝教育部體育署等各界協助，就像陳之藩所說，得之於人者太多，他常懷感恩之心。

林學宜昨天深夜在臉書（Facebook）發文表示，從奧運開幕至今，大家對運動員投以很多的關注與鼓勵。在此特別感謝大家對昀儒的支持，大家的祝福將引領昀儒繼續前進。昀儒能走到今天站上奧運殿堂絕非一人或一家人之力所能完成的，就像陳之藩所說，得之於人者太多，所以他常懷感恩之心，也期許昀儒要敬天、敬人。

林學宜說，最近因為昀儒的表現讓桌球成為關注的話題，在部份網路論壇也成為熱門的焦點。很高興大家能對桌球有進一步的認識，但同時也要簡略地說明一下昀儒的成長史，希望大家能繼續將焦點放在奧運會場上，給桌球選手最大的加油。

林學宜表示，昀儒從小學3年級開始接觸著桌球，桌球是種非常講求技術性的運動，所以從小學5年級起便自費聘請教練，而昀儒最初的貴人就是他的舅公陳志堅先生，資助經費聘請教練，才得以讓昀儒在初期即能快速成長。

隨著年齡的成長、參與的競賽增加，昀儒打出不錯的成績後，各界提供的資源也越來越多。在教育部體育署部分，昀儒從國中時期就接受潛力選手計劃的栽培，最近為了備戰奧運，更是獲得了黃金計劃的照顧，這段時間舉凡教練、運動防護員的聘任，還有出國比賽、移地訓練的經費都包含在黃金計劃，逐漸形成了一個信任而合作的團隊，也是促進昀儒成長的重要推手。

林學宜說，從國小起就讓昀儒成為簽約選手的合作金庫，還有運促會董事長林鴻道、桌協理事長林茂榮，以及很多的民間企業，金石建設、金元福、台塑、中油、長庚也一直給予協助。

林學宜表示，再次感謝教育部體育署及一路上曾經幫助過昀儒的師長及好朋友們。大家對昀儒的祝福與鼓勵，讓他感受到滿滿的正能量，也期許昀儒接下來能持續成長讓大家更熱愛桌球。（編輯：楊昭彥）

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