籃球》3X3.EXE聯盟賽移師宜蘭 2支地主隊將登場

3X3.EXE聯盟賽北區男子組第四回合、女子組第三回合賽事10月2日將在宜蘭新月老樹廣場舉辦。左起為宜蘭市長江聰淵、宜蘭烤哇邦嘎隊員蘇孝庭、張傑。（宜蘭市公所提供）

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕3X3.EXE聯盟賽是最大跨國籃球三對三聯盟，今年由日本、泰國、紐西蘭及台灣組成，共92隊相互較勁。台灣分為女子組6隊、北區男子組6隊、南區男子組6隊，而北區男子組第四回合、女子組第三回合賽事10月2日將移師宜蘭新月老樹廣場。宜蘭有3支隊伍，其中2支會在宜蘭賽事登場，宜蘭市長江聰淵說，歡迎鄉親一起為地主隊加油打氣。

日本、泰國、紐西蘭及台灣各自在國內打聯盟賽，在疫情允許情況下，各國冠、亞軍將齊聚日本打總決賽。

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台灣9月1日起在各大景點開打聯盟賽，包括台北香堤廣場、台中南屯運動中心、台中利寶樂園、宜蘭新月廣場、新北市政府廣場、台南台茂購物中心、高雄駁二特區等。

位在宜蘭新月老樹廣場的賽事，由宜蘭市公所、宜蘭市民代表會主辦，宜蘭市體育會與歐印活動整合行銷公司承辦、協辦。這次到宜蘭參賽的隊伍，女子組包含新北CLOG、宜蘭烤哇邦嘎、台北國泰；北區男子組則是台北天淨、2派克、好動P力貓、新北Footer、XPORTS HOOPERS、宜蘭烤哇邦嘎。

「今年對宜蘭市站特別具有意義。」宜蘭市公所表示，宜蘭本來只有一隊宜蘭烤哇邦嘎籃球隊（男子組），現增加兩隊女子組隊伍，分別是佛光大學隊及烤哇邦嘎女籃隊；宜蘭具備三支隊伍，證明宜蘭市及宜蘭市體育會積極推廣籃球項目的成效，讓企業球員願意一起共襄盛舉。

宜蘭市長江聰淵表示，宜蘭市公所及宜蘭市體育會向來支持3X3.EXE聯盟賽事，也謝謝宜蘭新月廣場和蘭城晶英酒店支持與贊助場地；今年承辦單位遵守相關防疫規定，讓賽事在安全的環境進行，10月2日宜蘭新月老樹廣場將進行北區男子組第四回合及女子組第三回合賽事，邀請宜蘭所有鄉親朋友來替宜蘭地主隊加油打氣。

今年3X3.EXE聯盟賽台灣北區男子組第四回合、女子組第三回合賽事，10月2日將在宜蘭新月老樹廣場舉辦。（新月廣場提供）

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