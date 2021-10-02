力挺台灣共進退！日本自由潛水協會今解釋原因

台灣選手在參加自由潛水世錦賽期間，發生主辦單位受中國壓力，而撤下我國國旗的事件。（ＡＩＤＡ ＴＡＩＷＡＮ提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界自由潛水錦標賽比賽期間，因中國干預使台灣國旗消失在轉播畫面，事發後日本因無法漠視而率先發表聲明，今更特別在臉書進一步解釋，聲援行動是抗議違反「體育必須是中立、不受政治干預」的基本原則。

自由潛水世錦賽在賽普勒斯舉行，台灣共有5人參賽，主辦單位國際自由潛水發展協會（AIDA）在9月28日轉播畫面撤下台灣國旗，台灣選手侯一明在當天44名出賽選手中，成為唯一國旗空白的選手。

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事後AIDA Taiwan主動向主辦單位反映，才知道是因中國施壓，而AIDA Japan因無法漠視率先發表聲明，並與台灣共進退，要求AIDA把日本國旗一併從轉播時的參賽列表中移除，並有共10個國家發聲力挺。

今AIDA Japan再發表聲明補充，強調並非要譴責與特定國家相關的人、譴責贊助商和AIDA，只是要抗議違反奧林匹克憲章指導方針中記載的「體育必須是中立、不受政治干預」基本原則。

AIDA Japan表示，不知未來如果發生相同事態，是否會採取相同行動，因政治並非在他們的掌控之中，不過，AIDA Japan表示，當看到有人承受痛苦時，又會想以適當方法去分擔對方痛苦，「如果能分擔痛苦的人增加，就能更加減輕每一個人的痛苦」。

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