高球》猛！17歲吳佳晏抗強風有方 聲寶女子賽衝第一

吳佳晏73桿暫列第一.（TLPGA提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕 聲寶女子公開賽今在台北高爾夫俱樂部展開首回合，眾家女將被強勁風勢吹得東倒西歪，努力對抗強風下，17歲吳佳晏穩當打出高於標準桿一桿的73桿，暫居領先地位，而黃郁評丶梁宜羚與謝瑀玲以一桿之差的74桿，暫並列第二位。

這項比賽在桃園台北高爾夫球場舉行三回合54洞至8日，共81位女子菁英好手參加此一高球盛會，總獎金高達400萬，冠軍可得75萬元。

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今天由於風勢強勁，有10位選手打出超過88桿的成績，包括三位職業球員，依大會規定，明天無法打第二回合比賽。因此明天尚餘70位選手在場上競技。

年輕女將吳佳晏賽後表示，今天風很大，尤其是後9洞，風勢越來越大，而且球場難度高，因此一切求穩，開球盡量開在球道上，只求不要發生太大失誤；她今天只吞下一個柏忌，其他都打par結束。

吳佳晏於2018年11月以業餘身分曾奪下歡樂友緣女子賽冠軍，以14歲之齡創下台巡賽最年輕冠軍得主的記錄；去年轉職業後，就拿下3冠；上月甫在中信邀請賽勇奪冠軍。

出身以抗風著名的新豐球場選手梁宜羚今天鐵桿與推桿都發揮出不錯水準，打出1鳥3柏忌，她表示，開球與進攻果嶺那桿及推桿，該救到的球都有救到，攻守策略也拿捏得宜，所以結果還不錯，明天若推桿再進步一些，狀況會更好。

暫並列第二的謝瑀玲則說：「今天的風超級大，從未打過這麼大的風，好像冬天的揚昇球場。」尤其是第18洞開球台處與果嶺上，風強的身體幾乎都站不穩，需要謹慎選桿與揮桿。

謝瑀玲並列第二。（TLPGA提供）

梁宜羚今天鐵桿與推桿都發揮出不錯水準，打出一鳥三柏忌。（TLPGA提供）

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