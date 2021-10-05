高球》不只贊助曾雅妮 聲寶女子公開賽明起開打

因疫情停辦一年的聲寶女子高球公開賽登場，81名國內好手爭冠獎盃。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金500萬元的聲寶女子公開賽暨秀菊盃長春邀請賽，明起在台北高爾夫球場舉行3回合54洞賽事，共81位女子菁英好手角逐冠軍獎盃。此外，聲寶今年也展開贊助曾雅妮的機制，希望與前世界球后一起走出低潮，並透過其例子鼓勵國內菁英與新秀勇於挑戰自己、追求卓越。

聲寶集團總裁陳盛沺表示，從曾雅妮很小時候就已認識，可以說一路看著她長大，「曾雅妮在世界女子高壇曾有過很輝煌的時期，雖然至今因為某些因素，戰績下滑，但是聲寶展現一向長期支持運動選手的正面力量，給予曾雅妮復出之路的推力，也藉由贊助她的舉動，鼓勵其他職業及業餘選手在這條路上持續努力與堅持。」他也強調，這項比賽因為疫情影響，曾於去年4月與今年5月兩度拖延，如今疫情趨緩終於能復賽，也因此加入更多的元素，就是透過兩個比賽一起舉辦，期許「風華永續、傳奇再現」。

請繼續往下閱讀...

聲寶女子公開賽再度啟動，包括吳佳晏丶李佳霈丶謝瑀玲丶陳思涵丶林子麒等，總計52位職業、29位業餘選手角逐，兩回合結束，取成績前40名晉級最終回合決賽。至於秀菊盃長春邀請賽分成兩組，其中超級長春組5位選手，就有兩位前任理事長黃玥珡及鄭美琦，與現任理事長劉依貞，另還有長春組共13人參賽。

因疫情停辦一年的聲寶女子高球公開賽登場，81名國內好手爭冠獎盃。（大會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法