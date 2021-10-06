中職Live》許基宏敲安追平比數！ 兄弟1：1桃猿

第三局（兄弟1：1桃猿）

3上，2出局後李聖裕掃出右外野二壘安打，許基宏擊出一壘安打助兄弟以1：1追平。

第二局（兄弟0：1桃猿）

2上，蘇緯達開局就獲四壞保送上壘，陳文杰又安打，兄弟攻占一、二壘。岳東華犧牲觸擊推進失敗靠野選上壘，隨後被黃子鵬牽制出局。2出局後江坤宇也未擊出安打。

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2下，1出局後馬傑森擊出安打攻占一壘，隨後嚴宏鈞擊出雙殺打，形成變相三上三下。

第一局（兄弟0：1桃猿）

1上，1出局後李聖裕擊出安打，並靠捕逸上二壘，不過兄弟沒能延續攻勢。

1下，2出局後林泓育和陳俊秀靠保送攻占一、二壘，隨後朱育賢擊出游擊滾地球，江坤宇傳一壘發生暴傳，桃猿以1:0先馳得點且仍攻占二、三壘，下一棒邱丹未擊出安打。

雙方先發陣容：

中信兄弟先發

1 王威晨 3B

2 李聖裕 LF

3 許基宏 1B

4 陳子豪 RF

5 蘇緯達 DH

6 陳文杰 CF

7 岳東華 2B

8 江坤宇 SS

9 陳家駒 C

先發投手 呂彥青

樂天桃猿先發

1 林 立 CF

2 郭永維 2B

3 林泓育 DH

4 陳俊秀 1B

5 朱育賢 LF

6 邱 丹 RF

7 林承飛 SS

8 馬傑森 3B

9 嚴宏鈞 C

先發投手 黃子鵬

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