中職Live》許基宏敲安追平比數！ 兄弟1：1桃猿

第三局（兄弟1：1桃猿）
3上，2出局後李聖裕掃出右外野二壘安打，許基宏擊出一壘安打助兄弟以1：1追平。
第二局（兄弟0：1桃猿）
2上，蘇緯達開局就獲四壞保送上壘，陳文杰又安打，兄弟攻占一、二壘。岳東華犧牲觸擊推進失敗靠野選上壘，隨後被黃子鵬牽制出局。2出局後江坤宇也未擊出安打。
請繼續往下閱讀...
2下，1出局後馬傑森擊出安打攻占一壘，隨後嚴宏鈞擊出雙殺打，形成變相三上三下。
第一局（兄弟0：1桃猿）
1上，1出局後李聖裕擊出安打，並靠捕逸上二壘，不過兄弟沒能延續攻勢。
1下，2出局後林泓育和陳俊秀靠保送攻占一、二壘，隨後朱育賢擊出游擊滾地球，江坤宇傳一壘發生暴傳，桃猿以1:0先馳得點且仍攻占二、三壘，下一棒邱丹未擊出安打。
雙方先發陣容：
中信兄弟先發
1 王威晨 3B
2 李聖裕 LF
3 許基宏 1B
4 陳子豪 RF
5 蘇緯達 DH
6 陳文杰 CF
7 岳東華 2B
8 江坤宇 SS
9 陳家駒 C
先發投手 呂彥青
樂天桃猿先發
1 林 立 CF
2 郭永維 2B
3 林泓育 DH
4 陳俊秀 1B
5 朱育賢 LF
6 邱 丹 RF
7 林承飛 SS
8 馬傑森 3B
9 嚴宏鈞 C
先發投手 黃子鵬