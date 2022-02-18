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HBL》決勝期被高苑逆轉 上屆打進4強的東泰提前淘汰

2022/02/18 19:53

高苑工商擊敗東泰高中。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕上屆拿下隊史最佳第4名的東泰高中，本屆HBL男子甲級8強賽卻一勝難求，今天最後關頭還葬送領先優勢，被對手打出11：0的攻勢逆轉，以62：67不敵高苑工商，吞下5連敗，想踏進台北小巨蛋的美夢確定提前破碎。

東泰去年靠著先發5虎廖慈恩、黃偉程、余祥平、陳晉垣、羅冠淯，收寫下隊史最佳第4名成績，即使黃偉程、余祥平畢業，還有廖慈恩、陳晉垣坐鎮，劉律世的進步也有目共睹，不是只會搶籃板，也能成為進攻箭頭之一。

只是東泰在8強賽打得跌撞，今天在力保一線生機的關鍵之戰，最後關頭以60：55領先，卻頻頻發生失誤，看著對手連得11分演出逆轉戲碼，教練高丁國柱也無奈地說，球員在追分時反而打得更有能量，卻不太知道該怎麼守住優勢，出手也變得更猶豫。

高苑工商羅羽翔（右）切入拋投。（記者陳志曲攝）

胡晉豪打滿全場拿20分、11籃板，陳晉垣有16分進帳，劉律世則有12分、7籃板，廖慈恩手感不佳7投僅1中拿2分，東泰8強賽還未開張，高丁國柱表示，球員多少會感到沮喪，而雖然已確定無緣4強，但他們還是會盡全力去拚，「不是說沒打到四強比賽就結束了，接下來還有比賽，也還能拚排名。」

高苑4人得分達雙位數，謝侄豈17分表現最佳，傅發翔有14分，戰績來到2勝3負，續保晉級4強的機會。

高苑工商郭俊言（右）雙手扣籃。（記者陳志曲攝）

高苑工商謝姪豈（中）三分出手。（記者陳志曲攝）

東泰高中胡晉豪（左）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

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