HBL》宋瑞蓁下半場甦醒狂飆27分 北一女逆轉永仁晉4強

北一女中擊敗永仁高中。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕上半場出手都盡墨沒分數進帳，但宋瑞蓁下半場手感出奇的好，一人狂飆27分，外帶9助攻、8籃板，率隊77：66逆轉永仁高中，在複賽拿下5連勝，連4屆都挺進4強。

永仁和北一女本屆複賽都取得4連勝的不敗戰果，今雙方正面碰頭，只要能拿下第5勝，就能成為淡水商工之後，第2支確定挺進4強的球隊。

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永仁在預賽曾以78：64擺平北一女，此仗開賽也火力全開，拉出14：3的響亮開局，但下半場全看宋瑞蓁表演，她的27分都來自最後兩節，讓她都直呼「好瞎」，畢竟有一次出手都歪了，卻還能打板進球。

北一女中宋瑞蓁（中）拿下全隊最高分，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

宋瑞蓁也提到，其實自己之前有在看布萊恩（Kobe Bryant）攻下60分的謝幕戰，也曾想過這種怎麼投怎麼進的感覺，但她也謙稱一定無法像NBA球星神準。

北一女帶著5連勝率先鎖定4強門票，宋瑞蓁表示，相比過去兩年都得廝殺到最後一刻，才確定晉級，這次能提前鎖定門票也踏實許多。

永仁張聿敏拿26分、14籃板，邱敬恩15分居次，邱群琋進帳12分，翁愉甄有10分，目前戰績為4勝1負，後方有3勝2負的陽明高中，以及2勝3負的金甌女中，都還有機會搶下最後兩張門票。

北一女中宋瑞蓁（中）拿下全隊最高分，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

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