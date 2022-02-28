晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

世界盃資格賽》阿提諾讚球隊進步 帕克：要讓台灣人驕傲

2022/02/28 18:12

阿提諾感受到球隊和第一天比起來很不一樣。（圖片取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今在世界盃男籃亞大區資格賽以71：90不敵人高馬大的澳洲，但年輕球員打出拚勁仍獲得教練帕克的肯定，而歸化球員阿提諾則認為，感受到球隊和第一天比起來很不一樣，為大家感到驕傲。

台灣隊雖在這次資格賽吞下3連敗，但年輕球員輪番挺身而出，前兩戰看到林秉聖和周桂羽發揮，今天除了阿提諾進帳20分、13籃板，周桂羽和吳曉謹皆貢獻10分，白曜誠挹注10分外，積極穿針引線，另進帳6助攻。

阿提諾說：「我們是一支很年輕的球隊，但從第一天到現在，我感受到這支球隊變得不一樣，加上教練團給了很多策略，讓我們能打得更有對抗性，年輕球員也不斷進步，為大家感到驕傲，也很榮幸代表台灣出賽。」

阿提諾在這次資格賽扛起台灣隊禁區，前役對日本不只吞下5犯，球衣還被撕破，今天也力抗強悍的澳洲隊，他提到，自己應該打得更強勢，未來會持續加強自己的對抗性。

今年台灣隊以年輕球員為主，包含5名UBA好手，帕克坦言，雖然他在台灣經常帶年輕的球隊，但這可能是他在台灣執教7年來最年輕的組合，也是第一次和阿提諾搭配，「即便我們陣容年輕，但每場比賽的目標依舊是盡力去贏球，雖然最後還是只能專注在從比賽中學習、改進。」

「我們有達成目標，我們要讓球員自己還有台灣人感到驕傲，因為我們有一支不斷成長的隊伍。」帕克提到，希望藉由這些賽事的累積，球員能夠更懂得如何解讀比賽，期盼年輕球員的天賦未來能兌現在場上。

帕克坦言，這可能是他在台灣執教7年來最年輕的組合。（圖片取自FIBA官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。