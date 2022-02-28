世界盃資格賽》阿提諾讚球隊進步 帕克：要讓台灣人驕傲

阿提諾感受到球隊和第一天比起來很不一樣。（圖片取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今在世界盃男籃亞大區資格賽以71：90不敵人高馬大的澳洲，但年輕球員打出拚勁仍獲得教練帕克的肯定，而歸化球員阿提諾則認為，感受到球隊和第一天比起來很不一樣，為大家感到驕傲。

台灣隊雖在這次資格賽吞下3連敗，但年輕球員輪番挺身而出，前兩戰看到林秉聖和周桂羽發揮，今天除了阿提諾進帳20分、13籃板，周桂羽和吳曉謹皆貢獻10分，白曜誠挹注10分外，積極穿針引線，另進帳6助攻。

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阿提諾說：「我們是一支很年輕的球隊，但從第一天到現在，我感受到這支球隊變得不一樣，加上教練團給了很多策略，讓我們能打得更有對抗性，年輕球員也不斷進步，為大家感到驕傲，也很榮幸代表台灣出賽。」

阿提諾在這次資格賽扛起台灣隊禁區，前役對日本不只吞下5犯，球衣還被撕破，今天也力抗強悍的澳洲隊，他提到，自己應該打得更強勢，未來會持續加強自己的對抗性。

今年台灣隊以年輕球員為主，包含5名UBA好手，帕克坦言，雖然他在台灣經常帶年輕的球隊，但這可能是他在台灣執教7年來最年輕的組合，也是第一次和阿提諾搭配，「即便我們陣容年輕，但每場比賽的目標依舊是盡力去贏球，雖然最後還是只能專注在從比賽中學習、改進。」

「我們有達成目標，我們要讓球員自己還有台灣人感到驕傲，因為我們有一支不斷成長的隊伍。」帕克提到，希望藉由這些賽事的累積，球員能夠更懂得如何解讀比賽，期盼年輕球員的天賦未來能兌現在場上。

帕克坦言，這可能是他在台灣執教7年來最年輕的組合。（圖片取自FIBA官網）

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