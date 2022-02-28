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世界盃》球員分享的台灣鐵粉是他！專程飛到沖繩為男籃加油

2022/02/28 15:17

台灣球迷張先生飛到沖繩為球員加油。（取自王律翔ＩＧ）

〔記者吳孟儒／台北報導〕世界盃男籃亞洲區資格賽在日本沖繩開打，現場有來自一位台灣粉絲到場高舉「台灣加油」、「GO！TAIWAN」的加油牌，作為客場作戰球員的最佳後盾，而台灣球員也紛紛在社群媒體上分享「最美的風景」。

在東京工作的張先生，4年前就曾見證台灣男籃在橫濱舉行的世界盃男籃亞洲區資格賽1分險勝日本，這次得知國家隊要到日本比賽，他也毅然決然買好機票，一個人就衝到沖繩看球，還自製加油牌，他說：「從來沒有一個人取看球，況且還是特地坐飛機，但想到能幫台灣加油還是超級興奮。」

台灣男籃前兩戰打澳洲和日本之戰，張先生都有到場，並高舉「台灣加油」的加油板，現場轉播也不時捕捉到他在場邊的畫面，也讓客場作戰的球員都受到鼓舞，魏嘉豪、林秉聖和王律翔等球員都曾在社群媒體分享這位熱情鐵粉的身影。

張先生力挺每位球員，很早以前就關注周儀翔，也很喜歡周桂羽，「看富邦勇士的比賽都有默默關注，喜歡他沉著冷靜的殺手特質。」他分享在現場的狀況，「當我舉牌目送大家離開時，球員熱情跟我揮手，而我場邊大喊加油時，秉聖、嘉豪都有跟我揮手致意，直接被圈粉，士恩還說整場都我的聲音。」

張先生因工作關係在昨天已飛回東京，今天雖然無法到場，但他表示，會線上收看關注賽況。

台灣球迷張先生飛到沖繩為球員加油。（取自中信特攻ＩＧ）

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