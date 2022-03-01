晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

不會游也能參加！擁抱東部山海美景 秀姑巒溪三鐵捲土重來

2022/03/01 16:34

2018年秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項的男子組冠軍-張家豪為東海岸運動觀光系列活動宣傳。（觀光局提供）

〔記者陳心瑜／台北報導〕跑馬拉松、挑戰三鐵更飽覽東海岸美景！東海岸運動觀光系列活動包括全年性「馬到成功168自行車遊程」、5月1日的「長濱雙浪金剛馬拉松」、6月12日「秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動」，即日起陸續開放報名。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處（東管處）表示，「馬到成功168自行車遊程」連接從台東市「馬」亨亨大道至「成功」鎮，來回168公里，最大特色是利用電動輔助自行車，並在導覽兼領騎人員的帶領下，可慢速輕鬆騎乘在台11線，享受海風吹拂及山海美景。

另外觀光局推出的「Go Bike TAIWAN玩騎認證」活動，東管處將於3月26日辦理東海岸路線玩騎認證活動，邀請民眾完成這條路線軌跡圖，活動將免費電動輔助自行車、輕食午餐及補給品給參與騎乘民眾，完成後能獲得東海岸路線玩騎認證勳章一枚、台11限量伴手禮，將於3月2日上午10時至23日開放報名。

東管處今天舉辦記者會推廣2022東海岸運動觀光系列活動，會中並邀請台灣史上首位在20歲贏得國內外鐵人賽共100個金牌的三鐵選手、也是2018年秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項的男子組冠軍張家豪（右三）。（觀光局提供）

另外，今年長濱雙浪金剛馬拉松，將於5月1日於台東縣長濱鄉長濱國小出發，可迎著日出奔馳在稻浪及太平洋海浪「雙浪」之間。賽制包含全馬42.195KM、半馬組21KM、樂活組7.5KM，跑者可享受金剛大道及太平洋的遼闊景緻，更能感受沿途各部落居民的啦啦隊展現的濃濃人情味。而已因疫情連兩年取消的「來長濱吃辦桌」，睽違兩年後今年強勢回歸。

秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽，因疫情已連兩年取消，今年將於6月12日於花蓮秀姑巒溪遊客中心出發，是全國唯一不會游泳也能參與的三鐵，由泛舟、路跑、單車三項運動組成。賽事分為鐵人三項組（泛舟＋路跑＋自行車）、鐵人兩項組（泛舟＋路跑）以及鐵三角接力組（2-3人接力完成），參賽者將依序進行泛舟11公里、路跑12.6公里及自行車44公里，合計總長共67.6公里，沿途經過花蓮瑞港公路、長虹橋及台東長濱鄉金剛大道等著名景點。今年更提供單車租借服務。

東管處表示，響應環保，往年免費提供給選手的紀念衫改為加購，並免費提供印有賽事Logo的環保手杯。民眾下載Doweing APP並加入群組，親友團就能即時掌握選手位置；活動網站也整理合法旅宿資訊，提供台北、高雄、玉里、台東及花蓮接駁服務，亦可加購團體火車票。雄獅旅行社合作也將推出賽事專屬遊程活動，讓跑者及親友賽前順遊花東。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。