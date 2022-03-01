不會游也能參加！擁抱東部山海美景 秀姑巒溪三鐵捲土重來

2018年秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項的男子組冠軍-張家豪為東海岸運動觀光系列活動宣傳。（觀光局提供）

〔記者陳心瑜／台北報導〕跑馬拉松、挑戰三鐵更飽覽東海岸美景！東海岸運動觀光系列活動包括全年性「馬到成功168自行車遊程」、5月1日的「長濱雙浪金剛馬拉松」、6月12日「秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動」，即日起陸續開放報名。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處（東管處）表示，「馬到成功168自行車遊程」連接從台東市「馬」亨亨大道至「成功」鎮，來回168公里，最大特色是利用電動輔助自行車，並在導覽兼領騎人員的帶領下，可慢速輕鬆騎乘在台11線，享受海風吹拂及山海美景。

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另外觀光局推出的「Go Bike TAIWAN玩騎認證」活動，東管處將於3月26日辦理東海岸路線玩騎認證活動，邀請民眾完成這條路線軌跡圖，活動將免費電動輔助自行車、輕食午餐及補給品給參與騎乘民眾，完成後能獲得東海岸路線玩騎認證勳章一枚、台11限量伴手禮，將於3月2日上午10時至23日開放報名。

東管處今天舉辦記者會推廣2022東海岸運動觀光系列活動，會中並邀請台灣史上首位在20歲贏得國內外鐵人賽共100個金牌的三鐵選手、也是2018年秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項的男子組冠軍張家豪（右三）。（觀光局提供）

另外，今年長濱雙浪金剛馬拉松，將於5月1日於台東縣長濱鄉長濱國小出發，可迎著日出奔馳在稻浪及太平洋海浪「雙浪」之間。賽制包含全馬42.195KM、半馬組21KM、樂活組7.5KM，跑者可享受金剛大道及太平洋的遼闊景緻，更能感受沿途各部落居民的啦啦隊展現的濃濃人情味。而已因疫情連兩年取消的「來長濱吃辦桌」，睽違兩年後今年強勢回歸。

秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽，因疫情已連兩年取消，今年將於6月12日於花蓮秀姑巒溪遊客中心出發，是全國唯一不會游泳也能參與的三鐵，由泛舟、路跑、單車三項運動組成。賽事分為鐵人三項組（泛舟＋路跑＋自行車）、鐵人兩項組（泛舟＋路跑）以及鐵三角接力組（2-3人接力完成），參賽者將依序進行泛舟11公里、路跑12.6公里及自行車44公里，合計總長共67.6公里，沿途經過花蓮瑞港公路、長虹橋及台東長濱鄉金剛大道等著名景點。今年更提供單車租借服務。

東管處表示，響應環保，往年免費提供給選手的紀念衫改為加購，並免費提供印有賽事Logo的環保手杯。民眾下載Doweing APP並加入群組，親友團就能即時掌握選手位置；活動網站也整理合法旅宿資訊，提供台北、高雄、玉里、台東及花蓮接駁服務，亦可加購團體火車票。雄獅旅行社合作也將推出賽事專屬遊程活動，讓跑者及親友賽前順遊花東。

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