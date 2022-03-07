少棒》謝國城盃少棒賽4月開打 林華韋笑談參加威廉波特趣事

台灣世界少棒聯盟成立，由黃英華（左）擔任首屆理事長，棒協副理事長林華韋（右）、內政部次長陳宗彥到場致意。（中華棒協提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕111年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽、國光牌謝國城盃全國青少棒錦標賽將於4月17至24日、4月23日至5月1日在台東棒球村舉行，棒協副理事長暨富邦悍將領隊林華韋、謝國城棒球文教基金會董事長謝南強在致詞時都笑談當年洗內褲的趣事。

林華韋於1970年代表台灣第2次前往威廉波特參加LLB少棒賽，今天除了感謝當年領隊謝國城對台灣棒球的付出，還對坐在台下的謝國城長子謝南強笑說「當時我們每天打完比賽，內褲都是謝董事長幫我們洗的」，謝南強隨後上台回應「林華韋說的都是真的！」，逗得全場哄堂大笑。

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台灣於1969年由金龍少棒首次取得代表權，當時謝南強還在加州大學洛杉機分校攻讀博士，他回憶，一接到父親的來信立刻搭最便宜的飛機，再轉巴士趕到匹茲堡義務幫忙，「那時政府還不懂棒球，球隊出國比賽沒配什麼行政人員，從翻譯到雜工都我一個人包了，我還幫小國手們洗了好幾年的內衣、內褲。」

世界少棒聯盟總會認證的台灣分區組織台灣世界少棒聯盟也正式宣布成立，自今年起專責處理LLB台灣區所有事務，由黃英華擔任首屆理事長。除了林華韋、謝南強，內政部次長陳宗彥、台東縣長饒慶鈴 女士都到場表達支持。

111年中華電信謝國城盃少棒賽、國光牌謝國城盃青少棒賽今天舉行賽前記者會，台灣世界少棒聯盟也正式成立。（中華棒協提供）

111年中華電信謝國城盃少棒賽、國光牌謝國城盃青少棒賽今天舉行賽前記者會，台灣世界少棒聯盟也正式成立。（中華棒協提供）

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