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路跑》肯亞好手勇奪萬金石馬拉松冠軍 周庭印將國內冠軍留在北海岸

2022/03/20 09:55

2022新北市萬金石馬拉松今早開跑，全馬比賽結果，肯亞籍KIMUTAI Felix勇奪冠軍（中）；國內跑者部份，去年飲恨的金山好手「印帝」周庭印（右一），今年參賽，再度贏得萬金石馬拉松國內男子冠軍，將國內冠軍如願留在北海岸。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／新北報導〕2022新北市萬金石馬拉松今早6點30分開跑，全程42.195公里，今天清晨天氣涼爽，近萬名選手參加2.195公里全馬和10公里挑戰馬兩組；全馬比賽結果，肯亞籍KIMUTAI Felix勇奪冠軍；國內跑者部份，去年飲恨的金山好手「印帝」周庭印，今年參賽，再度贏得萬金石馬拉松國內男子冠軍，將國內冠軍如願留在北海岸。

2022新北市萬金石馬拉松開跑，跑者迎著海風在北海岸完成賽事。（記者陳志曲攝）

新北市體育處表示，今年萬金石馬拉松分成42.195公里全馬和10公里挑戰馬兩組，全馬6點30分開跑，挑戰馬6點50分開跑。

2022新北市萬金石馬拉松開跑，跑者迎著海風在北海岸完成賽事。（記者陳志曲攝）

體育處指出，今年有4名成績達標國際菁英男子好手來台參賽，各自發揮實力，包辦前4名，依序是肯亞籍KIMUTAI Felix、CHEBOGUT Stephen、KANGOGO Justus Kipkogei和伊索比亞籍Gizaw Bekele。

Kimutai Felix拿下2022新北市萬金石馬拉松男子組第一名。（記者陳志曲攝）

在地金山人的「印帝」周庭印連奪2018、2019萬金石馬拉松冠軍，2020年萬金石馬拉松因疫情停辦，去年參賽時，周庭印敗給來自台中的「黑色閃電」蔣介文，爭取三連霸慘遭滑鐵盧，只獲得亞軍。周庭印今天重回萬金石馬拉松賽道，如願再度封王。

周庭印拿下2022新北市萬金石馬拉松國內男子組第一名。（記者陳志曲攝）

Gedefa Motu Megersa拿下2022新北市萬金石馬拉松女子組第一名。（記者陳志曲攝）

李佳玫拿下2022新北市萬金石馬拉松國內女子組第一名。（記者陳志曲攝）

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